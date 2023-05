(Philadelphie) Les Phillies de Philadelphie ont battu les Blue Jays de Toronto 8-4, mardi soir, grâce à Nick Castellanos, auteur d’un circuit et de deux points.

Kevin Cooney Associated Press

« Nous avons eu d’excellents passages au bâton ce soir et, dans l’ensemble, nous avons joué un match exceptionnel dans tous les domaines, a dit le gérant des Phillies, Rob Thomson. Notre jeu de base a été excellent. Dans l’ensemble, je pense que nous avons fait un grand match. »

Aaron Nola (3-2) a concédé deux points sur cinq coups sûrs en six manches pour remporter son troisième match consécutif. Brandon Marsh a frappé un double en huitième manche et Alec Bohm a frappé deux fois pour les Phillies.

« Nous étions à un coup sûr et il semble que ce soit un peu le cas pour toute la première partie de saison ici, a concédé le gérant des Blue Jays, John Schneider. Mais ils ont de bons lanceurs et il nous a manqué un passage au bâton et un bon élan ce soir. »

Bo Bichette a frappé sa huitième longue balle de la saison pour les Blue Jays. Alek Manoah (1-3) a concédé trois points en quatre manches et deux tiers de travail et 94 lancers.

« J’ai l’impression qu’ils ont prolongé les passages au bâton et que j’ai lancé sept balles à chaque frappeur, a analysé Manoah. J’ai essayé d’être le plus compétitif possible et de faire sortir l’attaque, mais ils ont fait du bon travail en prolongeant les passages au bâton et en ne se jetant pas sur les lancers. »

Castellanos a frappé une balle rapide de Manoah en quatrième manche et l’a envoyée juste à l’intérieur du poteau de gauche pour son cinquième circuit de la saison, bon pour deux points, qui a permis aux Phillies de prendre les devants 2-1.

« Je pense que je suis dans une bonne position en ce moment et que je ne pense pas trop, a constaté Castellanos. Je m’amuse en ce moment dans le jeu. Et lorsque cela se produit, le jeu devient généralement plus facile pour moi. »

Bryson Stott, Trea Turner, J. T. Realmuto et Edmundo Sosa ont également marqué des points pour les Phillies.

Kevin Kiermaier a frappé deux coups sûrs et marqué deux points pour les Blue Jays.