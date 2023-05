(New York) Le cogneur des Yankees de New York Aaron Judge a été placé sur la liste des blessés en raison d’une douleur à la hanche droite, rejoignant ainsi Giancarlo Stanton, Harrison Bader et le joueur de troisième but Josh Donaldson.

Associated Press

Les Yankees en ont fait l’annonce avant le début de la série de lundi soir contre les Guardians de Cleveland. La décision est rétroactive à vendredi.

Judge s’est blessé mercredi dernier lorsqu’il a atterri durement lors d’une glissade tête première contre les Twins du Minnesota, le jour de son 31e anniversaire. Il est resté dans le match et a commencé jeudi face aux Rangers du Texas, puis a quitté le match dans la quatrième manche après avoir retiré deux fois au bâton.