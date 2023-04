Bryan Reynolds a participé au match des étoiles en 2021 et frappe pour une moyenne de ,294 avec cinq circuits et 18 points produits cette saison.

(Pittsburgh) Bryan Reynolds a choisi de demeurer avec les Pirates de Pittsburgh.

Will Graves Associated Press

Le vétéran voltigeur a accepté un contrat de huit ans et 106,75 millions US, ont révélé trois sources au fait de l’entente à l’Associated Press mardi. Ils ont discuté avec l’AP sous le couvert de l’anonymat puisque l’entente serait conditionnelle à un examen médical.

Ce serait le contrat le plus lucratif de l’histoire des Pirates, et Reynolds deviendrait un autre pilier du club qui tente d’éviter de terminer au dernier rang de la section Centrale de la Ligue nationale pour une cinquième saison d’affilée.

Le joueur âgé de 28 ans a participé au match des étoiles en 2021 et frappe pour une moyenne de ,294 avec cinq circuits et 18 points produits cette saison. L’équipe a entamé la campagne avec une fiche de 16-7, et commencera une série de trois rencontres face aux Dodgers de Los Angeles mardi soir.

Ce pacte survient aussi moins de cinq mois après que Reynolds eut demandé à être échangé.

L’entente comprend une prime à la signature de 2 millions, une année d’option laissée à la discrétion du club pour 2031 et une clause de non-échange limitée à six équipes.

Le frappeur ambidextre, reconnu pour son tempérament calme, est arrivé avec les Pirates en janvier 2018, dans le cadre d’une mégatransaction qui a permis aux Giants de San Francisco d’obtenir le joueur par excellence de la Nationale en 2013, Andrew McCutchen.