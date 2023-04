Les Blue Jays ont le dessus sur les Yankees

(New York) Kevin Gausman a retiré 11 frappeurs en sept manches, Vladimir Guerrero fils et Daulton Varsho ont cogné deux circuits de suite à la suite d’une erreur de l’arrêt-court recrue Anthony Volpe, et les Blue Jays de Toronto ont battu les Yankees de New York 5-1, dimanche.