(Miami) Caroline O’Connor était consciente qu’il y avait un plafond de verre lorsqu’elle a choisi de se lancer dans le monde du sport professionnel, simplement parce qu’il y a eu très peu de femmes avant elle qui ont choisi cette voie.

Tim Reynolds Associated Press

Et finalement, elle a bien fait.

Les Marlins de Miami ont nommé O’Connor présidente des opérations commerciales de l’équipe lundi, devenant ainsi la première concession sportive américaine d’envergure à compter simultanément sur une présidente et une directrice générale. Les Marlins avaient écrit une page d’histoire en nommant Kim Ng directrice générale de l’équipe en novembre 2020 ; deux ans plus tard, ils ont posé un autre geste significatif.

« Quand je rencontre de jeunes filles, j’aime qu’elles me voient dans mon rôle parce que je n’ai jamais eu de modèle féminin à ce niveau-ci, a raconté O’Connor. Et je veux que les gens se retrouvent en moi et qu’ils sachent que c’est possible. »

O’Connor est seulement la deuxième femme à occuper un poste de présidente dans une équipe des Ligues majeures de baseball ; les Mariners de Seattle ont nommé Catie Griggs. Elle s’était jointe aux Marlins par l’ex-président et directeur des opérations des Marlins, Derek Jeter, en 2017, en tant que vice-présidente senior et directrice du personnel, avant de devenir la gérante des opérations de l’équipe en 2019.

Ng s’occupe des opérations sur le terrain, alors qu’O’Connor supervisera les opérations à l’extérieur de celui-ci.

Le parcours qui a mené O’Connor à occuper ce poste est quelque peu inhabituel. Elle était athlète à l’école secondaire au New Jersey — elle jouait au basketball, au tennis, au soccer et au softball — et a étudié aux Universités Rutgers et de New York, d’abord en informatique, puis en finance.

Elle a travaillé dans plusieurs grandes entreprises : IBM, la société de services financiers UBS et Morgan Stanley. Elle n’a jamais songé à faire le saut dans le sport professionnel.

Jusqu’à ce que Jeter la contacte.

« C’était l’opportunité d’une vie », a-t-elle résumé.