MLB

Justin Verlander refuse l’option prévue à son contrat et devient joueur autonome

(New York) Justin Verlander a refusé l’option de 25 millions US prévue à son contrat avec les Astros de Houston, cinq jours après avoir permis à l’équipe texane de remporter son deuxième titre de la Série mondiale, et en conséquence il est devenu joueur autonome jeudi.