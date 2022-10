(Philadelphie) Kyle Schwarber a claqué un retentissant circuit et les Phillies de Philadelphie ont battu les Padres de San Diego 4-2, vendredi soir.

Dan Gelston Associated Press

Jean Segura s’est ressaisi après avoir commis une erreur coûteuse et il a frappé un simple qui a donné les devants aux Phillies. La troupe de Philadelphie mène la série de championnat de la Nationale 2-1 et le quatrième duel aura lieu samedi, au Citizens Bank Park.

Les Phillies sont retournés à domicile pour un premier match dans leur stade en série de championnat depuis 2010. Ils ne sont qu’à deux victoires d’atteindre la Série mondiale pour une première fois depuis 2008.

Les Phillies peuvent se dire qu’ils ont vaincu les Padres sans jouer leur meilleur baseball. Outre le circuit de Schwarber, les joueurs vedettes ont été plutôt calmes. Segura et Rhys Hoskins ont également commis une erreur qui a rendu l’affrontement plus serré qu’il aurait dû l’être.

Le partant des Phillies, Ranger Suarez, a tout de même enregistré la victoire. Il a alloué un point mérité et deux coups sûrs en cinq manches de travail. Zach Eflin et Jose Alvarado n’ont donné aucun point lors de leur manche lancée et Seranthony Dominguez a obtenu six retraits pour sauvegarder la victoire des siens.

Après un retrait en neuvième manche, et alors qu’il y avait un coureur sur les buts, Dominguez a retiré Jurickson Profar des prises alors que le joueur des Padres avait retenu son élan. Profar a lancé et botté son casque avant d’être expulsé.

L’as des Padres en séries, Joe Musgrove, n’a pas été en mesure de compléter la sixième manche et il a quitté le monticule après qu’Alec Bohm eut cogné un double d’un point pour donner les devants 4-2 aux Phillies.

Schwarber était confronté à un compte complet lorsqu’il a réussi son deuxième coup de quatre buts de la série. La balle a voyagé sur une distance de 405 pieds dans les gradins du champ droit.

Les Phillies semblaient en position de malmener Musgrove dans cette manche, après des buts sur balles à Hoskins et à J. T. Realmuto. Bryce Harper s’est cependant compromis dans un double jeu et Nick Castellanos a été retiré sur un roulant.

Suarez aurait dû s’en sauver sans problème en quatrième manche, mais Segura a échappé la balle lors d’un potentiel double jeu. Un point est venu marquer pour créer l’égalité 1-1.

Segura s’est ressaisi en claquant un simple de deux points en quatrième manche pour procurer une avance de 3-1 aux Phillies. Il a été retiré au premier coussin.

Hoskins a quant à lui mal joué un roulant de routine de Trent Grisham en cinquième manche. Grisham est éventuellement venu marquer à la suite d’un roulant de Ha-Seong Kim.