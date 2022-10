(Baltimore) Vladimir Guerrero a frappé un 32e circuit et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Orioles de Baltimore 5-1 dans un match écourté par la pluie, lundi.

Todd Karpovich Associated Press

Le match a été stoppé après deux retraits en début de huitième. On a attendu 55 minutes, puis la rencontre a été déclarée officielle.

Toronto est en voie d’accueillir une série de premier tour, comme meilleur club parmi ceux n’ayant pas obtenu un titre de section. Cela se concrétiserait avec un gain des Blue Jays mardi ou mercredi, ou bien avec une seule défaite des Mariners de Seattle à ses quatre dernières rencontres.

« Il n’y avait qu’un seul objectif quand la partie s’est entamée et c’était de remporter le match », a dit le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. « On ne pourra jamais en dire assez sur la façon dont les gars ont répondu. ».

Whit Merrifield a cogné trois simples, dont un qui a produit deux points. Ce coup sûr a brisé l’égalité de 0-0 en deuxième manche. Les Jays ont filé vers un quatrième gain de suite.

Jose Berrios (12-7) a donné un point et trois coups sûrs en six manches, retirant cinq frappeurs au bâton. Il avait peiné à ses deux dernières sorties, accordant 11 points en sept manches et un tiers.

« Je croyais que nous allions commencer en retard, mais nous avons débuté à l’heure, a mentionné Berrios. Je suis arrivé avec comme but d’être compétitif et de gagner, et nous l’avons fait. Le monticule était mouillé et il pleuvait tout au long de la soirée. »

Anthony Santander a claqué un ballon-sacrifice pour les Orioles, qui n’ont récolté que trois coups sûrs. Jorge Mateo a quant à lui volé un 35e but, un sommet dans l’Américaine.

Dean Kremer (8-7) a permis quatre points et six coups sûrs en six manches.

« Ce n’est pas facile de jouer dans ces conditions, a déclaré le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Ç’a été globalement une dure soirée marquée par la pluie et le froid. Dean a un peu été affecté par tout ça. Il n’a pas été au niveau auquel il nous a habitués. »

Mardi, les lanceurs partants seront Mitch White et Mike Baumann.