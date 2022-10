Le stade CitiField à New York, lundi

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Le premier duel de la série entre les Mets et les Nationals reporté

(New York) Le match de lundi entre les Nationals de Washington et les Mets de New York a été reporté en raison de la pluie.

Associated Press

Les Mets, qui tentent de décrocher le titre de la section Est de la Nationale, et les Nationals prendront part à un programme double mardi.

Les Braves d’Atlanta, champions en titre de la Série mondiale, avaient la chance de s’assurer de terminer au premier rang de la section Est de l’Américaine, avec une victoire lundi soir contre les Marlins de Miami. Malgré leur revers de 4-0, les Braves termineraient au sommet avec une victoire lors de deux ultimes matchs de la série.

Les Braves (100-61) sont en voie de remporter un cinquième titre de section de suite. Les Mets doivent balayer leur série de trois matchs contre les Mets pour espérer remporter le titre de la section.

Les Mets (98-61) ont mené la section Est de la Nationale pendant 175 jours de la saison, mais ont chuté au classement en raison d’un balayage lors d’une série de trois rencontres contre les Mets, ce week-end.