(Toronto) George Springer a cogné un circuit de trois points, vendredi, aidant les Blue Jays de Toronto à dominer 9-0 contre les Red Sox de Boston.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Springer a frappé sa 25e longue balle de la saison en sixième, portant le score à 8-0. Vladimir Guerrero et Raimel Tapia ont aussi claqué des circuits pour les Blue Jays, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs.

Guerrero a fourni un coup de canon de 447 pieds en troisième, avec Bo Bichette sur les buts. Il en est à 95 points produits cette saison. Bichette a quant à lui frappé deux simples. Il a totalisé 48 coups sûrs en septembre, un record de l’équipe pour les coups sûrs pendant un mois.

Alek Manoah (16-7) n’a alloué que deux coups sûrs en six manches, retirant quatre frappeurs sur des prises.

Yusei Kikuchi, lui, s'est chargé des neuf derniers retraits, disposant de cinq frappeurs au bâton et Nick Pivetta (10-12) a permis quatre points et six coups sûrs en cinq manches.

Les Red Sox avaient gagné leurs trois dernières rencontres.

Les Jays ont obtenu une place en séries jeudi, résultat d’une défaite des Orioles de Baltimore. Le club torontois a célébré dans le vestiaire après le match de vendredi.

Il reste cinq matchs de saison régulière aux Blue Jays, qui tentent de finir premiers parmi les clubs additionnels en séries, dans l’Américaine.

Le match a été disputé devant 37 283 personnes au Rogers Centre.

Après la série contre Boston, les Blue Jays vont finir la saison régulière à Baltimore. Les lanceurs partants samedi seront Brayan Bello et Ross Stripling.