PHOTO SCOTT AUDETTE, ASSOCIATED PRESS

(St. Petersburg) Randy Arozarena a produit six points, vendredi, aidant les Rays de Tampa Bay à l’emporter 10-6 contre les Blue Jays de Toronto.

Dick Scanlon Associated Press

Arozarena a claqué un circuit de trois points qui a donné l’avance 6-4 aux siens, en cinquième. Il avait donné les devants 1-0 en première manche, avec un optionnel. Le Cubain a également cogné un simple de deux points en huitième, contre Yimi Garcia (4-5).

Les Jays et les Rays sont dans l’impasse au sommet pour ce qui est d’accéder aux séries en n’étant pas champions de section, dans l’Américaine.

Cette victoire a permis aux Rays de mettre la main sur le bris d’égalité entre les deux clubs et de gagner 10 fois en 17 rencontres contre les Blue Jays. « Nous essayons tous les deux d’obtenir la première place pour comme équipe repêchée, a déclaré Arozarena. Ils ont pris les devants et nous avons pu venir de l’arrière, et nous avons pu prendre l’avantage à la fin. »

Suivent les Mariners de Seattle, trois matchs devant les Orioles.

La saison régulière des Blue Jays va se conclure à Baltimore, du 3 au 5 octobre.

Le gain est allé au releveur Javy Guerra (1-0). Miles Mastrobuoni, des Rays, a quant à lui obtenu son premier coup sûr dans le baseball majeur durant la cinquième manche. Il a cogné un simple au champ centre. Le joueur avait fait ses débuts dans les grandes ligues jeudi, comme remplaçant en défense.

Chez les Jays, Bo Bichette a frappé un simple d’un point et a volé un 12e but. Vladimir Guerrero et Danny Jansen ont aussi poussé un coureur au marbre avec un simple.

Raimel Tapia a ajouté un double d’un point et George Springer un ballon sacrifice, tandis que l’autre point est venu d’une erreur.

Lanceur partant des Blue Jays, Mitch White a permis trois points et cinq coups sûrs en quatre manches.

Par ailleurs, Lourdes Gurriel a recommencé à courir. Il est à l’écart depuis deux semaines, blessé à l’arrière de la cuisse gauche. Il pourrait revenir au jeu la semaine prochaine. Quant à Santiago Espinal (oblique gauche), il va rater au moins 10 jours de plus.

Samedi soir, les lanceurs partants seront Alek Manoah et Drew Rasmussen. Ce dernier a concédé huit points à ses deux derniers départs, après n’avoir alloué que neuf points à ses huit départs précédents.