En remportant leur série contre les Orioles de Baltimore cette semaine, les Blue Jays de Toronto se sont donné la marge de manœuvre dont ils avaient besoin dans la course aux séries éliminatoires de l’Américaine.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Avec encore quatre semaines à jouer, les Jays sont en plein contrôle de leur destin.

De s’assurer l’une des trois places donnant accès au Quatrième As semble acquis pour les Blue Jays. L’avantage du terrain dans cette première série est encore possible. Il leur reste encore de minces chances de terminer au premier rang dans l’Est.

Les Jays amorceront une série de trois rencontres face aux Rangers du Texas vendredi, avant de retourner au Rogers Centre pour un séjour clé de huit matchs contre des adversaires de leur section.

Avec une fiche de 76-60 et le vent en poupe grâce à un bon séjour à l’étranger, les Blue Jays semblent en bonne position avant le dernier droit.

Section Est

Six des huit dernières séries des Jays seront disputées contre des clubs de l’Est de l’Américaine. La semaine prochaine, une importante série de cinq matchs contre les Rays de Tampa Bay sera suivie d’une autre de trois rencontres face aux Orioles.

Avant les matchs de jeudi, les Jays, inactifs, accusaient un demi-match de retard sur les Mariners de Seattle pour le premier rang donnant accès au premier tour éliminatoire, ainsi qu’un match et demi derrière les Rays. Les Yankees de New York, meneurs de la section, sont cinq matchs devant les Rays et six matchs et demi devant les Jays.

Dans la course au Quatrième As, la formation torontoise détient une avance de quatre matchs et demi devant les Orioles et de sept et demi devant les Twins du Minnesota et les White Sox de Chicago.

En vertu du nouveau format éliminatoire, deux séries pour le Quatrième As seront disputées. Les deux meneurs de sections détenant les meilleures fiches profiteront d’un laissez-passer. Celui avec la troisième fiche affrontera l’équipe classée troisième au classement du Quatrième As. Les équipes classées no 4 et 5 s’affronteront dans l’autre série au meilleur de trois rencontres.

Paire d’As

Les partants Alek Manoah (14-7, m. p. m. de 2,42) et Kevin Gausman (11-9, 3,12) ont permis aux Blue Jays de demeurer au plus fort de la course aux séries.

Ross Stripling (7-4, 3,03) a aussi été très fiable depuis qu’il a remplacé Hyun-Jin Ryu au sein de la rotation, mais il n’a atteint la septième manche que dans deux de ses 19 départs.

Jose Berrios (10-5, 5,23) a toutefois fait preuve d’inconstance cette saison et la cinquième place de cette rotation — précédemment occupée par le releveur Yusei Kikuchi et Mitch White, récemment cédé au niveau AAA — pourrait être comblée par des ouvreurs ou des releveurs, selon l’adversaire.

Relève efficace

Le retour du gaucher Tim Mayza après deux semaines d’absence pour blessure le mois dernier a aidé à stabiliser la relève, menée par le spécialiste de fins de match étoile Jordan Romano.

Yimi Garcia et Anthony Bass, acquis à la date limite des transactions, se sont avérés de très bonnes options, tandis qu’Adam Cimber a donné beaucoup de manches aux Jays avec 63 sorties.

Julian Merryweather, qui compte sur une rapide explosive, pourrait être utilisé plus souvent dans les prochaines semaines. Nate Pearson demeure un atout intrigant, alors qu’il se remet de blessures dans les ligues mineures.

Le sceau Schneider

John Schneider n’a pas eu peur de montrer ses couleurs depuis qu’il été nommé gérant intérimaire à la suite du congédiement de Charlie Montoyo.

Les Jays se sont montrés plus agressifs sur les sentiers sous Schneider, qui a régulièrement modifié son rôle offensif. Schneider a également demandé des sorties plus longues à Romano que son prédécesseur.

Romano, qui partage le sommet de l’Américaine avec 31 sauvetages, n’a travaillé plus d’une manche qu’une seule fois sous Montoyo cette saison. Sous les ordres de Schneider, le releveur no 1 a récolté quatre sauvetages de quatre retraits et deux fois il a été appelé à lancer deux manches complètes.

Schneider a une fiche de 30-18 (,625) dans son nouveau rôle. Montoyo a quitté avec une fiche de 46-42 (,523) en 2022.

Bonne posture

Les attentes étaient élevées avant le début de la saison, alors que l’équipe était l’une des favorites pour gagner la Série mondiale.

Un mois d’avril de 14-8 a toutefois été suivi de quatre mois de résultats mitigés. Des victoires dans huit de leurs 10 dernières sorties ont toutefois ravivé les espoirs.

Les Jays ont 26 matchs à jouer, dont neuf contre les Rays, six contre les Orioles et trois contre les Yankees et les Red Sox de Boston.