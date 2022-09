(New York) Les dirigeants du Baseball majeur seraient prêts à annoncer l’implantation d’une limite de temps pour effectuer un lancer vers le marbre et des restrictions en ce qui a trait aux mesures défensives la saison prochaine, dans le but de réduire la durée des matchs et d’améliorer l’attaque.

Ronald Blum Associated Press

Le comité de compétition du Baseball majeur, composé de 11 personnes, devrait confirmer vendredi la mise en place d’un compte à rebours de 15 secondes pour effectuer un lancer lorsqu’il n’y aura aucun coureur sur les sentiers, et de 20 secondes lorsqu’il y en aura.

Le temps limite pour effectuer un lancer au baseball majeur sera un peu plus long que ce qui a été expérimenté au baseball mineur cette saison, soit 14 secondes avec les sentiers déserts et 19 secondes avec des coureurs sur les sentiers au niveau AAA. Dans les niveaux inférieurs du baseball mineur, les limites étaient de 14 et 18 secondes, respectivement.

Au niveau des stratégies défensives, le nouveau règlement prévoit que quatre joueurs, autres que le lanceur et le receveur, devront se trouver devant le gazon du champ extérieur lorsqu’un lancer sera effectué, et il ne devra pas y avoir plus que deux joueurs défensifs de chaque côté du deuxième coussin.

Aussi, pendant chaque présence au bâton, un lanceur ne pourra pas retirer son pied de la plaque au monticule ou lancer vers un coussin pour prendre un coureur en défaut plus que deux fois, ce que les responsables du Baseball majeur surnomment du « désengagement ».

Si un lanceur y va d’une troisième tentative et qu’elle échoue, une feinte illégale sera déclarée. La limite sera ramenée à deux si un coureur avance.

Enfin, la taille des buts sera haussée de 15 pouces carrés à 18 pouces carrés. Dans un premier temps, la mesure procurera un peu plus de sécurité pour le joueur de premier but, qui courra moins de risques de se faire cramponner au pied par le frappeur. Par ailleurs, elle pourrait permettre d’augmenter le nombre de buts volés puisque la distance entre les coussins sera légèrement réduite.

Le projet, d’abord rapporté par The Athletic, a été détaillé par deux responsables du Baseball majeur qui se sont confiés sous le sceau de l’anonymat, parce que ces changements doivent être annoncés vendredi.

Les changements entreraient en vigueur lors du prochain camp d’entraînement.

Dans les ligues mineures, l’ajout d’un chronomètre a réduit la durée moyenne des matchs de neuf manches de trois heures quatre minutes en 2021 à deux heures 38 minutes cette saison.

La durée moyenne d’un match de baseball de neuf manches dans les Ligues majeures est de trois heures six minutes cette année. Selon Elias Sports, elle était de deux heures 46 minutes en 1989.

« C’est lent. C’est ennuyant », avait déclaré le lanceur CC Sabathia, des Yankees de New York, au sujet de la télédiffusion d’un match en 2017.

« C’est tellement difficile à regarder lorsque vous n’avez aucun intérêt pour ça. »