(New York) Aaron Judge a frappé son 55e circuit de la saison, Oswaldo Cabrera a couronné une poussée de deux points en 12e manche avec un simple et les Yankees de New York ont arraché une victoire de 5-4 aux Twins du Minnesota, mercredi, lors du premier match d’un programme double.

Associated Press

Cabrera a aussi retiré un coureur des Twins au marbre en 10e manche pour assurer aux meneurs de la section Est de la Ligue américaine de connaître une 30e saison consécutive avec un dossier positif.

Les Yankees tiraient de l’arrière 3-0 en fin de quatrième manche lorsque Judge a claqué une flèche qui a terminé sa trajectoire 374 pieds plus loin, dans les gradins du champ gauche.

Ce faisant, Judge a effacé la marque des Yankees de 54 circuits par un frappeur droitier, établie par Alex Rodriguez en 2007. Roger Maris détient toujours le record des Yankees pour le plus grand nombre de circuits lors d’une saison, avec 61 en 1961.

Judge domine les ligues majeures au chapitre des circuits et des points produits, avec 118. Il a réussi six circuits à ses huit dernières parties, et sept lors de ses 11 dernières.

Le circuit de Judge était aussi son 114e au nouveau Yankee Stadium, qui a été inauguré en 2009. L’ancienne marque de 113 appartenait à Mark Teixeira.

Le deuxième-but des Yankees Gleyber Torres a nivelé la marque à 3-3 grâce à une claque de deux points lors de la sixième manche contre Griffin Jax.

Gilberto Celestino a produit un point avec un simple aux dépens de Ron Marinaccio qui a donné une avance de 4-3 aux Twins en 12e.

Avec le coureur automatique posté au deuxième coussin, Isiah Kiner-Falefa a entamé la deuxième moitié de la 12e manche avec un simple bon pour un point contre Trevor Megill (3-3).

Kiner-Falefa a volé le deuxième but avec un retrait et Jose Trevino a frappé un simple au champ droit qui a permis à son coéquipier d’atteindre le troisième but.

Cabrera s’est ensuite présenté au marbre enlisé dans une léthargie de zéro en 25. La recrue a frappé un simple au champ gauche, mettant fin à une rencontre qui a duré quatre heures trois minutes.

À sa première sortie dans les ligues majeures, Louie Varland, un lanceur droitier de 24 ans, a retiré sept frappeurs des Yankees au bâton et n’a donné que trois coups sûrs en cinq manches et un tiers.