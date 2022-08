(Anaheim) Le propriétaire des Angels de Los Angeles, Arte Moreno, a affirmé qu’il explorait la possibilité de vendre l’équipe.

Associated Press

Moreno a fait l’acquisition des Angels en 2003, un an après qu’ils aient remporté la Série mondiale. Il a dépensé de grosses sommes pour obtenir des étoiles âgées sur le marché des joueurs autonomes, comme Albert Pujols et Josh Hamilton, mais l’équipe n’a pas participé à la classique automnale depuis qu’il en est devenu propriétaire.

Les Angels s’apprêtent à être exclus des éliminatoires pour une huitième campagne d’affilée même s’ils comptent sur deux des meilleurs joueurs du circuit en Mike Trout et Shohei Ohtani.

« Ç’a été un grand honneur et privilège d’être propriétaire des Angels durant 20 saisons, a dit Moreno dans un communiqué. Même si cette décision difficile est entièrement la nôtre et a nécessité beaucoup de réflexions, ma famille et moi avons finalement conclu que le moment était venu. »

L’annonce de Moreno survient à un moment critique pour l’équipe, alors qu’Ohtani pourrait devenir joueur autonome après la saison 2024. Ohtani, qui brille autant comme lanceur que comme frappeur et qui a rejoint les Angels en 2018, n’a pas caché son désir de jouer avec une équipe gagnante. Si l’équipe ne peut s’entendre à long terme avec Ohtani, il pourrait être échangé avant son départ via le marché des joueurs autonomes.

Pour sa part, Trout est sous contrat jusqu’au terme de la saison 2030, en vertu d’une entente de 12 saisons et 426,5 millions US. Il a participé à seulement trois matchs éliminatoires avec les Angels, les trois en 2014, même s’il est possiblement le meilleur joueur du Baseball majeur depuis une décennie.

L’équipe a embauché la firme Galatioto Sports Partners comme conseiller financier et elle a ajouté qu’elle ne ferait aucun autre commentaire.