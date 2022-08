PHOTO ELÍAS VALVERDE II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Jon Daniels n’est plus le président des opérations baseball des Rangers du Texas, après 17 ans à la barre de l’équipe.

Stephen Hawkins Associated Press

Le président des Rangers, Ray Davis, a mentionné mercredi que Daniels était relevé de ses fonctions immédiatement après la décision de ne pas renouveler son contrat à la fin de cette saison.

Le départ de Daniels survient deux jours après le congédiement du gérant Chris Woodward, qui en était à sa quatrième saison avec la troupe du Texas.

Daniels a été le plus jeune directeur général de l’histoire des Majeures lorsqu’il a obtenu le poste avec les Rangers à 28 ans, en octobre 2005. Il a ajouté le titre de président des opérations baseball en 2013 et il a détenu les deux titres jusqu’à ce que Chris Young soit nommé directeur général, en décembre 2020.

« Les accomplissements de Jon au cours de ses 17 années à la tête de notre département des opérations baseball ont été nombreux. Son impact sur la croissance de nos départements de développement des joueurs, du recrutement et des statistiques avancées a été immense. Jon a toujours eu en tête les meilleurs intérêts de l’organisation des Rangers, sur le terrain, à l’extérieur et dans la communauté, a déclaré Davis.

« Mais nous n’avons pas connu une saison victorieuse depuis 2016 et pendant la majorité de ce temps, nous n’avons pas été compétitifs dans la section Ouest de l’Américaine. »

Les Rangers ont effectué leurs seules apparitions en Série mondiale en 2010 et en 2011. Ils ont ensuite remporté une fois de plus le titre de la section Ouest de l’Américaine en 2015 et en 2016.

Les Rangers sont en voie de connaître une sixième saison perdante consécutive, ce qui constituerait la plus longue séquence de l’équipe depuis qu’elle a déménagé au Texas, il y a 50 ans.