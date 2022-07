(New York) Aaron Judge est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire des Ligues majeures à atteindre le plateau des 200 circuits en carrière, et les Yankees de New York ont écrasé les Royals de Kansas City 8-2 samedi après-midi.

Charles O’Brien Associated Press

DJ LeMahieu a frappé un coup de circuit et ajouté un simple productif et Matt Carpenter a claqué un circuit pour la 15e fois en 40 matchs avec les Yankees, qui ont récolté un troisième gain de suite après deux revers d’affilée aux mains des Mets de New York.

Meneurs dans la Ligue américaine, les Yankees ont gagné leurs sept dernières rencontres face aux Royals, et 10 de leurs 11 dernières.

Dans la défaite, une cinquième consécutive pour les Royals, Whit Merrifield a frappé son 1000e coup sûr en carrière à l’aide d’un double en troisième manche, tandis que Salvador Perez a fait marquer un point grâce à un ballon sacrifice.

Judge, qui était devenu, vendredi, le premier joueur des Majeures à cogner un 40e circuit en 2022, a d’abord frappé deux fausses balles face au partant Jonathan Heasley, en deuxième manche. Puis, avec un compte de deux balles et deux prises, il a propulsé le lancer suivant, une balle rapide, dans les gradins du champ centre droit pour un circuit de deux points.

Il s’agissait de l’un de ses deux coups sûrs dans le match. Judge a aussi soutiré deux buts sur balles.

Le géant de six pieds sept pouces a claqué son 200e circuit à son 671e match en carrière dans les Ligues majeures. Ryan Howard, anciennement des Phillies de Philadelphie, est le seul à avoir fait mieux avec son 200e circuit à sa 658e partie, en 2009.

Judge totalise 42 circuits cette saison et à ce rythme, il en claquera 67. Il est à égalité avec Sammy Sosa et accuse un recul de deux derrière Barry Bonds et Mark McGwire pour le plus grand nombre de longues balles avant la date du 1er août dans l’histoire du baseball majeur.

Bonds détient le record du plus grand nombre de coups de circuit en une saison, avec 73 en 2001.

Judge, qui est susceptible de devenir un joueur autonome à la fin de la saison, compte neuf circuits et 21 points produits, avec une moyenne au bâton de ,447 en 10 parties depuis le retour de la pause du match des Étoiles.

Après avoir été limité à un circuit à ses 13 premières rencontres, Judge en a frappé 36 lors de ses 79 derniers matchs. Il peut encore éclipser le record d’équipe de 61 circuits, établi par Roger Maris en 1961.

Au monticule pour les Yankees, Nestor Cortes (9-3) a concédé deux points en cinq manches. Il a inscrit cinq retraits sur des prises et accordé deux buts sur balles. En cinq départs en juillet, sa moyenne de points mérités s’établit à 2,60.

Aroldis Chapman et Clarke Schmidt ont éparpillé deux coups sûrs au fil des quatre dernières manches. Schmidt s’est chargé des trois dernières et il a inscrit un deuxième sauvetage en carrière.

Heasley (1-6), dont le nom a été réactivé de la liste des blessés avant la rencontre, a donné six points en trois manches et un tiers, lors de ce qui était son premier départ depuis le 9 juillet. Il avait raté 17 parties à cause d’une tendinite à l’épaule droite.