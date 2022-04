Miguel Cabrera a atteint le plateau des 3000 coups sûrs un week-end après-midi, devant ses partisans en liesse au stade des Tigers de Detroit. Un moment digne de l’accomplissement.

Noah Trister Associated Press

Il se pourrait bien que ça ait été la dernière fois pour un bon bout que nous en soyons témoins.

Dans une époque où les retraits au bâton sont à la hausse et les moyennes offensives à la baisse, il ne semble pas y avoir bien des joueurs près d’atteindre les 3000 coups sûrs. En fait, les premières semaines de la saison nous rappellent de quelle façon les tendances actuelles pourraient affecter quels plateaux les meilleurs baseballeurs pourraient atteindre.

Parmi les joueurs actifs, le plus près de Cabrera est Robinson Cano, à 2631 coups sûrs. Cano a connu une bonne saison écourtée en 2020 avec les Mets de New York, mais il a raté toute la saison 2021 en raison d’une suspension pour dopage. Il aura 40 ans en octobre.

Chez les joueurs plus près de leurs meilleures années, Jose Altuve, des Astros de Houston, pourrait avoir une chance d’atteindre ce plateau avec ses 1783 coups sûrs à 31 ans. Mais il n’a pas atteint 170 coups sûrs en une saison depuis 2017, saison au cours de laquelle il a atteint le plateau des 146 matchs pour la dernière fois également. Son nom vient tout juste d’être ajouté à la liste des blessés en raison d’un problème aux ischiojambiers.

Ce qui a en partie aidé Cabrera à atteindre cette marque, c’est qu’il ait atteint les Majeures à 20 ans. C’est aussi le cas de la jeune vedette des Rays de Tampa Bays Wander Franco. Il compte 103 coups sûrs en 85 matchs, mais même si Franco devait avoir une carrière digne du Temple de la renommée, ce n’est pas demain la veille qu’il pourra flirter avec les 3000 coups sûrs.

Les pronostics semblent meilleurs pour une marque comme celle de 500 circuits. Nelson Cruz se trouve à 451 et même si le cogneur de puissance de 41 ans connaît un lent début de saison, il ne faudrait pas éliminer le membre des Nationals de Washington de cette course. Quand la saison 2008 a pris fin, Cruz avait 28 ans et ne comptait que 22 circuits en carrière. Le fait qu’il soit si près des 500 montre à quel point il n’a perdu sa puissance même en avançant en âge.

Chez les lanceurs, le plateau des 300 victoires semble un mirage par les temps qui courent. Même les marques pour les retraits sur des prises semblent inatteignables depuis que les partants ne lancent plus autant de manches qu’auparavant. Max Scherzer, des Mets, et Justin Verlander, des Astros, ont par contre tous deux plus de 3000 retraits au bâton au compteur. Scherzer, le plus jeune des deux à 37 ans, en a obtenu 236 l’an dernier avec les Dodgers de Los Angeles et en compte maintenant 3043.

Ça pourrait être beaucoup lui demander que d’atteindre les 4000 retraits — ce que seulement Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens et Steve Carlton ont réussi —, mais le plateau de 3500 semble réaliste, ce qui le placerait parmi les 10 meilleurs de l’histoire.