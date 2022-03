Les Cubs de Chicago ont accordé un contrat d’un an d’une valeur de 4 millions US à l’agile joueur d’arrêt-court Andrelton Simmons, a confirmé une source proche du dossier à l’Associated Press vendredi.

Jay Cohen Associated Press

Cette source a confirmé les informations publiées par le média spécialisé The Athletic et le réseau MLB Network. Elle s’est confiée à l’Associated Press sous couvert de l’anonymat parce que les détails de l’entente ne seraient pas entièrement finalisés.

Natif de Curaçao et repêché en deuxième ronde par les Braves d’Atlanta en 2010, Simmons a connu sa meilleure saison offensive en 2017 lorsqu’il a maintenu une moyenne au bâton de ,278 avec 14 circuits, 69 points produits, 38 doubles et 19 buts volés. Son taux d’efficacité en défensive en carrière de ,981 le place au troisième rang parmi les joueurs d’arrêt-court actifs dans le Baseball majeur. Son large périmètre d’action en défensive à une position clé fait de lui un favori des données métriques avancées.

À 32 ans, Simmons compte quatre gants d’or, dont le plus récent a été remporté en 2018. La saison dernière, il a conservé une moyenne au bâton de ,223 avec trois coups de circuit dans l’uniforme des Twins du Minnesota. En carrière, il affiche une moyenne au bâton de ,265 en dix saisons avec les Braves, les Dodgers, les Angels et les Twins.

Par ailleurs, les Cubs se sont entendus, vendredi, sur une prolongation de contrat avec leur gérant David Ross jusqu’à la fin de la saison 2024. L’équipe détient aussi une option pour la saison 2025. Les Cubs ont remporté le titre de la division Centrale de la Nationale il y a deux ans avant de connaître une saison difficile de 71-91 en 2021. L’organisation a démantelé, la saison dernière, le noyau de joueurs ayant remporté la Série mondiale 2016.

Les Cubs ont notamment envoyé leur joueur d’arrêt-court Javier Báez aux Mets de New York, leur troisième but Kris Bryant aux Giants de San Francisco et leur premier but Anthony Rizzo aux Yankees de New York.