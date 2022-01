Jon Lester termine sa carrière avec une fiche de 200-117 et une moyenne de points mérités de 3,66 en 452 matchs.

(Chicago) Jon Lester, un gaucher durable qui a remporté trois Séries mondiales au cours d’une carrière de 16 ans, a annoncé qu’il prenait sa retraite.

Lester, qui a eu 38 ans vendredi, termine sa carrière avec une fiche de 200-117 et une moyenne de points mérités de 3,66 en 452 matchs, dont 451 départs. Il a aussi été un lanceur très fiable en séries, compilant une m.p.m. de 2,51 en 26 rencontres.

L’athlète de six pieds quatre a aidé les Red Sox de Boston à remporter les championnats de 2007 et 2013, en plus de participer à la première conquête de la Série mondiale en 108 ans des Cubs de Chicago, en 2016.

Lester a indiqué à ESPN qu’il était de plus en plus difficile physiquement pour lui de se maintenir dans une forme optimale. Il ne voulait pas attendre que quelqu’un d’autre que lui ne lui signifie qu’il ne pouvait plus faire le travail.

Choix de deuxième tour au repêchage de 2002 par les Red Sox, il s’est établi dans les Majeures en 2006 et a été invité cinq fois au match des étoiles.

Sa première saison dans les Majeures a été interrompu après qu’on lui eut diagnostiqué une rare forme de lymphome. Après de la chimiothérapie, il est revenu dans la MLB en 2007.

Il a obtenu sa 200e victoire dans l’uniforme des Cardinals de St. Louis, dans une performance de six manches dans un gain de 5-2 contre les Brewers de Milwaukee, le 20 septembre dernier.