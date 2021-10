PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS

(New York) Shohei Ohtani, des Angels, star au bâton et au monticule, a été élu le joueur de l’année et le joueur exceptionnel de l’Américaine par ses pairs du baseball majeur, jeudi, alors que l’Association des joueurs décernait les honneurs individuels.

Associated Press

Le voltigeur des Phillies Bryce Harper a été élu joueur par excellence de la Nationale.

Le joueur de champ intérieur des Blue Jays Marcus Semien a été choisi l’Homme de l’année Marvin Miller, remis à un joueur dont le leadership inspire les autres.

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Marcus Semien

Mark Bélanger, le premier ancien joueur embauché par le syndicat, a reçu le trophée Curt Flood pour l’avancement des droits des joueurs et son dévouement envers la MLBPA.

Bélanger, un ancien arrêt-court des grandes ligues, est décédé en 1998.

Robbie Ray des Jays a été élu le lanceur exceptionnel de l’Américaine, distinction qui est allée à Max Scherzer (Dodgers) dans la Nationale.

Joueur de premier but et voltigeur, Ryan Mountcastle des Orioles a été choisi comme recrue hors pair de l’Américaine. Deuxième but avec les Reds, Jonathan India a été salué au même titre dans la Nationale.

Le voltigeur et joueur de premier but des Orioles Trey Mancini a mérité le titre du retour remarquable dans l’Américaine, étant revenu au jeu à la suite d’un cancer du côlon.

Dans la Nationale., l’honneur est allé au receveur Buster Posey, des Giants. Il s’est décommandé en 2020, en raison de la pandémie et en lien à l’adoption de jumelles prématurées.