Carlos Correa (1), Jose Siri (26), Jose Altuve (27) et Martin Maldonado (15)

(Houston) Le neuvième conflit de travail dans l’histoire du Baseball majeur, et son premier en 26 ans, semble destiné à se concrétiser le 2 décembre, ce qui aurait pour effet de causer un gel du marché des joueurs autonomes et de menacer l’ouverture des camps d’entraînement en février.

Ronald Blum Associated Press

Des négociations sont en cours depuis le printemps dernier, et d’un côté comme de l’autre, on pense que l’autre partie n’a pas présenté des offres qui mèneront vers une entente pour remplacer la convention collective en vigueur depuis cinq ans et qui prendra fin le 1er décembre à 23 h 59.

Le système de la taxe de luxe, mis en application au début de la saison 2003, viendra à échéance à la conclusion du contrat de travail actuel, à l’exception de certaines opérations comptables et des paiements pour l’année fiscale de 2021.

L’incertitude entourant la saison 2022 poussera probablement les équipes plus dépensières à attendre avant de conclure des ententes plus coûteuses avec certains joueurs.

Les joueurs autonomes peuvent signer des contrats avec n’importe quelle équipe lors du sixième jour après la conclusion de la Série mondiale. Le groupe de joueurs autonomes, cette année, inclut Carlos Correa, Corey Seager, Freddie Freeman, Trevor Story, Max Scherzer, Marcus Semien, Kris Bryant, Anthony Rizzo, Michael Conforto et Kevin Gausman.

Cette lenteur dans les négociations ressemble à ce qui s’est passé en 1989-1990. À cette occasion, la convention collective était venue à échéance le 31 décembre et les propriétaires avaient annoncé, le 9 janvier, le déclenchement d’un lock-out à compter du 15 février, à défaut d’une entente.

Un accord est intervenu le 1er mars et la journée d’ouverture a été repoussée d’une semaine, jusqu’au 9 avril, forçant le report et la reprogrammation de 78 parties.

À compter de 1972, le Baseball majeur a été interrompu par huit conflits de travail. Le dernier, une grève des joueurs, s’est étendu pendant sept mois et demi en 1994 et 1995 et forcé l’annulation de la Série mondiale pour la première fois en 90 ans.