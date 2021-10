Will Smith félicite Phil Bickford, qui a été appelé à fermer la porte aux Giants en neuvième manche.

PHOTO JOHN HEFTI, ASSOCIATED PRESS

(San Francisco) Une poussée de quatre points grâce à trois doubles en sixième manche a permis aux Dodgers de Los Angeles de s’offrir une confortable avance en route vers une victoire de 9-2 face aux Giants de San Francisco pour créer l’égalité 1-1 dans la série de division de la Ligue nationale.

La Presse Canadienne

Avant le match, le gérant Dave Roberts avait promis que ses joueurs allaient sauter sur le terrain comme s’il n’y avait pas de lendemain et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Cody Bellinger et AJ Pollock ont produit deux points chacun et Will Smith a cogné un circuit en solo pour animer l’attaque des Dodgers dans cette importante victoire des champions en titre de la Série mondiale.

Les Dodgers comptaient sur leur lanceur partant Julio Urias pour leur donner une bonne performance au monticule, et il a livré la marchandise, mais c’est au bâton qu’il s’est d’abord illustré dès la deuxième manche. Il a produit le tout premier point du match en frappant un simple au champ droit.

Chris Taylor a donné le ton avec un double après un retrait en deuxième manche. Puis, après un deuxième retrait, les Giants ont accordé un but sur balles intentionnel à AJ Pollock afin d’affronter Urias. Ce dernier a répliqué avec un coup sûr contre son homologue Kevin Gausman, poussant Taylor au marbre. Mookie Betts a enchaîné avec un autre simple pour envoyer Pollock à la plaque et doubler l’avance des visiteurs.

PHOTO D. ROSS CAMERON, USA TODAY SPORTS Mookie Betts a produit un point avec un simple en deuxième manche.

Au monticule, Urias a accordé un double Austin Slater après deux retraits en première manche, mais il s’est ressaisi de belle façon en retirant Buster Posey sur des prises.

Toutefois, en fin de deuxième, il s’est mis dans le pétrin en accordant un but sur balles au premier frappeur Wilmer Flores, puis un simple à Brandon Crawford.

Un ballon d’Evan Longoria a permis à Flores d’atteindre le troisième but et Donovan Solano s’est assuré de le pousser au marbre avec un ballon-sacrifice pour rétrécir l’écart à 2-1. Urias a mis fin à la manche en retirant Gausman sur trois prises.

Les deux partants ont été intraitables lors des deux manches suivantes avant que le ciel ne tombe sur la tête des Giants en sixième.

Trea Turner a sonné la charge pour les Dodgers avec un double sur la ligne du troisième but. Gausman a tenté d’étouffer la menace en retirant Justin Turner sur trois prises, mais un but sur balles au frappeur suivant, Will Smith, a mis fin à sa soirée de travail.

PHOTO JED JACOBSOHN, ASSOCIATED PRESS Trea Turner frappant un double en sixième manche.

En cinq manches et un tiers, Gausman a accordé deux points mérités sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles. Il a retiré sept frappeurs sur des prises. Deux autres points mérités se sont toutefois ajoutés à sa fiche quand les coureurs laissés derrière sont venus croiser le marbre.

Dominic Leone s’est amené en relève pour affronter Taylor avec deux coureurs sur les sentiers. Il a rempli les buts en accordant un but sur balles à Taylor et s’est retrouvé devant Bellinger. La jeune vedette des Dodgers n’a pas raté sa chance en retroussant la balle dans la clôture au champ centre gauche. Son double a produit deux points.

Pas question de s’arrêter là, Pollock a cogné un double à son tour pour pousser deux autres coéquipiers au marbre et gonfler le pointage à 6-1.

Urias a cédé sa place à un frappeur suppléant en début de sixième et a donc conclu sa soirée de travail en ayant donné un seul point mérité sur trois coups sûrs et un but sur balles. Il a enregistré cinq retraits sur trois prises.

« C’est excellent d’arracher une victoire sur la route, a souligné Betts au terme de l’affrontement. Julio a lancé un grand match. Peu importe l’ambiance, comme ce soir, il arrive toujours prêt à bien lancer. »

Le gaucher de 25 ans, gagnant de 20 victoires cette saison, est invaincu depuis le 21 juin. Il n’a pas subi la défaite lors de ses 17 derniers départs en saison régulière.

Joe Kelly est venu en relève en sixième manche et il s’est mis dans l’eau chaude en accordant deux coups sûrs et un but sur balles. Il a toutefois pu compter sur le brio de sa défensive pour éviter le pire. Betts a mis fin à la manche en retirant Flores sur un relais parfait du champ droit au troisième coussin.

« Parfois, vous faites des choses que vous ne pouvez pas vraiment expliquer et ce jeu-là en fait partie », a dit Betts au sujet de son relais parfait qui a éteint l’étincelle des Giants.

Les Dodgers ont ajouté trois points en huitième manche, dont un sur le circuit de Smith.

Phil Bickford a été appelé à fermer la porte aux Giants en neuvième manche. Il a accordé un simple à Buster Posey, mais sa générosité s’est arrêtée là et il a mis fin au match en forçant Longoria à frapper un ballon au champ droit.

Dans la défaite, Posey a récolté trois coups sûrs. Son simple en sixième manche lui a permis de devenir le meneur dans l’histoire des Giants pour les coups sûrs en séries éliminatoires avec 54.

Avec l’Associated Press