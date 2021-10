(Milwaukee) Max Fried a été solide pendant six manches au monticule et la relève des Braves d’Atlanta a tenu le coup pour décrocher une victoire de 3-0 face au Brewers de Milwaukee et créer l’égalité 1-1 dans la série de division de la Ligue nationale.

Steve Megargee Associated Press

Les Brewers ont pourtant eu plusieurs occasions de revenir de l’arrière en envoyant le point égalisateur au bâton dans chacune des trois dernières manches, mais ils ont été incapables de générer un coup sûr.

Austin Riley a frappé un circuit et Ozzie Albies a cogné un double bon pour un point pour permettre à l’attaque des Braves de rebondir après une défaite de 2-1 dans le premier match de la série au meilleur de cinq parties.

La série se déplace maintenant à Atlanta pour le troisième match qui aura lieu lundi.

Fried a retiré neuf frappeurs sur des prises et n’a accordé que trois coups sûrs et aucun but sur balles. Les Brewers n’ont placé aucun coureur en position de marquer avant le double de Willy Adames avec deux retraits en sixième manche. Loin d’être ébranlé, Fried a réagi en retirant Eduardo Escobar sur trois prises pour mettre fin à la manche.

Le lanceur gaucher a poursuivi son excellente séquence amorcée lors de ses 11 derniers départs en saison régulière. Lors de cette séquence, il a cumulé une fiche de 7-0 en maintenant une moyenne de points mérités de 1,46. En comptant le match de samedi, Fried n’a accordé qu’un point mérité en 29 manches au cours de ses quatre derniers départs.

Vendredi, Charlie Morton avait aussi offert une solide performance aux Braves en n’accordant aucun point lors des six premières manches. Il a toutefois concédé un coup de circuit bon pour deux points à Rowdy Tellez en septième manche avant de quitter le match.

Samedi, le gérant Brian Snitker s’est assuré de ne pas faire la même erreur. Après 81 lancers, il a retiré Fried du match au moment de son tour au bâton en début de septième manche.

Ce changement a bien failli bonifier l’avance des Braves de deux points supplémentaires alors que le frappeur suppléant Joc Pederson a frappé un simple et que Jorge Soler a suivi en envoyant la balle loin dans la gauche, mais le voltigeur Christian Yelich a capté la balle à la clôture.

Puis, les Brewers ont tout fait pour maintenir le suspense jusqu’à la fin contre les releveurs des Braves.

En septième manche, Luke Jackson a retiré les deux premiers frappeurs sur des prises avant d’accorder un simple à Luis Urías et un but sur balles à Lorenzo Cain. Tyler Matzek s’est alors amené en renfort au monticule pour mettre fin à la menace en retirant Tyrone Taylor au bâton.

Dans la manche suivante, Jace Peterson a obtenu un but sur balles et Kolten Wong a suivi avec un simple, mais Matzek s’en est tiré en retirant dans l’ordre Adames, Escobar et Avisaíl García.

Finalement, en neuvième manche, Will Smith a été appelé à fermer les livres. Il a d’abord donné une passe gratuite à Yelich et un simple à Urías avant de se ressaisir en forçant un ballon et une balle à double jeu pour décrocher son premier sauvetage en carrière en séries.

Les Braves ont pris une avance de 2-0 dès la troisième manche contre le partant des Brewers Brandon Woodruff.

Soler a cogné un double après un retrait et est venu marquer sur un simple au champ droit de Freddie Freeman. Albies a ensuite envoyé Freeman au marbre avec un double. La balle est allée frapper la bande jaune dans le haut de la clôture au champ droit, à quelques centimètres d’un circuit.

Trois manches plus tard, les Braves ont augmenté leur avance à 3-0 quand Riley a envoyé la balle de l’autre côté de la clôture du champ centre.

Dans la défaite, Woodruff a retiré sept frappeurs sur des prises. Il a accordé trois points sur cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Le droitier Ian Anderson (9-5, MPM 358) sera au monticule pour les Braves lors du troisième match, alors que les Brewers n’ont pas encore identifié leur lanceur partant pour le moment.