(Boston) Alex Verdugo a produit trois points et les Red Sox de Boston ont défait les Yankees de New York 6-2, mardi, lors du match éliminatoire dans la Ligue américaine.

Associated Press

Verdugo a cogné deux doubles. Bon pour un point, son premier coup de deux buts a porté le coussin des siens à 4-1, en sixième manche. Une manche plus tard, il a fait marquer deux coureurs en frappant la balle dans l’allée du champ centre gauche.

Xander Bogaerts et Kyle Schwarber ont frappé des circuits en début de rencontre pour les Red Sox, qui vont affronter les Rays de Tampa Bay à compter de jeudi. La série va débuter au Tropicana Field.

Bogaerts a fait voyager la balle au-delà du champ centre en première manche, après un but sur balles à Rafael Devers.

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Xander Bogaerts (2)

Premier frappeur des siens en troisième manche, Schwarber a cogné un circuit au-delà du champ droit.

Un simple et un but sur balles plus tard, la soirée était déjà terminée pour Gerrit Cole. En deux manches, le lanceur partant des Yankees a donné trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Cole arrivait dans le match avec une fiche de 2-2 et une moyenne de points mérités de 6,15 à ses cinq derniers départs.

Les visiteurs ont réduit l’écart en sixième, où Anthony Rizzo a claqué un circuit. Les Yankees ont menacé davantage, mais un beau jeu défensif des Sox a freiné leur élan.

Le circuit de Rizzo a été suivi d’un simple d’Aaron Judge, puis Giancarlo Stanton a frappé la balle dans le haut du Monstre vert, au champ centre. Kike Hernandez l’a saisie et a relayé à Bogaerts, qui a remis à temps à la plaque pour retirer Judge.

En fin de sixième manche, Bogaerts a reçu un but sur balles et a marqué sur un double de Verdugo, dans le coin du champ droit.

Stanton a frappé un circuit en neuvième, mais peu après, Garrett Whitlock a mis fin au match en retirant Gleyber Torres sur un ballon au champ droit. Torres a connu un match de 0 en 4, tout comme Joey Gallo.

Nate Eovaldi a retiré huit frappeurs au bâton en cinq manches et un tiers pour les Red Sox, accordant un point et quatre coups sûrs.

Le frappeur désigné J. D. Martinez a été laissé de côté par les Red Sox. Il s’est tordu une cheville il y a deux jours lors d’une rare utilisation en défense.

Martinez a frappé pour ,286 en 148 matchs, avec 28 circuits et 99 points produits.

Le match a eu lieu devant une salle comble de 38 324 personnes au Fenway Park.