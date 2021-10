PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Mets de New York ont décidé de ne pas ramener Luis Rojas comme gérant la saison prochaine après deux campagnes perdantes.

Mike Fitzpatrick Associated Press

L’équipe a décidé de ne pas se prévaloir de sa clause d’option inscrite au contrat du gérant. Elle en a fait l’annonce lundi, moins de 24 heures après avoir conclu le calendrier 2021 avec une fiche de 77-85.

Il ne s’agit pas d’une surprise après la première saison du propriétaire Steve Cohen. Plusieurs autres changements importants devraient être apportés au sein de club en constante tourmente.

Les Mets ont offert à Rojas l’occasion de demeurer au sein de l’organisation dans un rôle à être déterminé. Quant au personnel d’entraîneurs, une décision sera prise au cours des prochains jours.

L’équipe devait livrer bataille pour une participation aux séries à la suite de l’acquisition de l’arrêt-court Francisco Lindor, qui a accepté un contrat de 341 millions US. Les Mets ont mené l’Est de la Nationale pendant 90 jours consécutifs malgré plusieurs blessures à des éléments clés. Rojas était alors encensé pour sa façon de gérer l’équipe et ses qualités de communicateurs. Certains envisageaient déjà une nomination au titre d’entraîneur de l’année.

Tout s’est effondré dans les deux derniers mois de la saison.

Le lanceur Jacob deGrom a été contraint à l’inactivité depuis la pause du match des étoiles en raison d’une blessure au coude, puis les Mets se sont mis à piquer du nez en août.

Lindor, Michael Conforto, Jeff McNeil, Dominic Smith et James McCann ont tous connu des saisons en deçà des attentes au bâton laissant le gros du travail à Pete Alonso. Une séquence de 2-11 contre les Dodgers et les Giants en août a fait passer les Mets d’une égalité en tête de la section à un retard de 6,5 matchs le 26 août.

Ils ne s’en sont jamais remis. Les Mets ont officiellement été éliminés de la course aux séries le 25 septembre, avec plus d’une semaine à faire.

Les Mets ont ainsi connu une quatrième saison perdante à leurs cinq dernières et une 10e à leurs 13 dernières. L’équipe n’a participé aux éliminatoires que deux fois en 15 ans.

Rojas avait été nommé en remplacement de Carlos Beltran comme gérant en janvier 2020, après que Beltran eut été remercié sans avoir dirigé un seul match en raison de son implication comme joueur au scandale du vol des signaux par les frappeurs des Astros de Houston, en 2017.

Après seulement une saison dans les Majeures à titre d’entraîneur au contrôle de la qualité des Mets, il est devenu leur quatrième gérant en deux ans et demi.

Rojas a travaillé dans l’organisation des Mets depuis 2007 et a passé huit ans comme gérant dans les ligues mineures. Il est le fils de l’ex-gérant des Expos de Montréal et des Giants de San Francisco Felipe Alou et le frère de l’ex-voltigeur des Majeures Moises Alou.

Il a eu 40 ans le 1er septembre dernier. Il était le deuxième plus jeune gérant des Majeures.