Le meneur pour les circuits dans le Baseball majeur est un lanceur et il n’a pas besoin d’introduction.

Noah Trister Associated Press

Le joueur qui vient en deuxième place est un receveur, ce qui est plutôt remarquable en soi.

Salvador Perez est sur une remarquable lancée depuis la pause du match des étoiles. Le receveur des Royals de Kansas City compte maintenant 38 circuits, trois de moins seulement que Shohei Ohtani. Perez est en voie d’établir une marque pour le plus de circuits par un joueur ayant disputé au moins 75 % de ses matchs derrière le marbre.

Carlton Fisk détient pour l’instant le record avec ses 37 circuits frappés en 1985. Pour autant que Perez joue suffisamment de rencontres comme receveur, il battra le record de Fisk.

Perez a frappé 17 circuits en 40 joutes depuis le match des étoiles. Ses 12 longues balles en août ont égalé un record d’équipe pour un mois. Après avoir raté toute la saison 2019 en raison d’une reconstruction ligamentaire du coude, Perez a frappé 49 circuits à ses 166 derniers matchs.

Le baseballeur de 31 ans est le lien entre l’édition actuelle des Royals et leur formation championne de 2015, alors qu’il avait été nommé joueur par excellence de la Série mondiale. Les Royals occupent la quatrième place actuellement et bien que des vétérans comme Perez et Whit Merrifield aient une certaine valeur, ils sont âgés de plus de 30 ans et la reconstruction semble avoir encore un bout de chemin à franchir.

L’équipe possède tout de même le troisième espoir du baseball selon MLB Pipeline, l’arrêt-court du niveau AAA Bobby Witt fils. Le droitier Brady Singer a une fiche de 3-9 avec une moyenne de points mérités de 497 avec les Royals, mais le lanceur de 25 ans retire en moyenne un frappeur sur des prises par manche lancée, une bonne raison d’être patient avec lui.

Belle séquence de Franco

Parlant de jeune arrêt-court : Wander Franco, des Rays de Tampa Bay, a atteint les sentiers dans 29 matchs consécutifs. Les Rays viennent de remporter leurs sept dernières sorties et mènent l’Est de l’Américaine par six matchs, même si les Yankees de New York, l’équipe qui les suit au classement, ont récemment gagné 13 rencontres consécutives.

Pour revenir à Franco, même s’il est encore loin du record, son nom commence à circuler pour le plus grand nombre de matchs consécutifs sur les sentiers pour un joueur de 20 ans ou moins.

Le détenteur de la marque, un certain Frank Robinson, avait atteint les sentiers 43 matchs d’affilée pour les Reds de Cincinnati en 1956. En route vers le temple de la renommée, doit-on ajouter.