(Washington) Josh Bell a cogné un circuit de trois points et les Nationals de Washington ont défait les Blue Jays de Toronto 8-5, mercredi.

Patrick Stevens Associated Press

Juan Soto et Carter Kieboom ont aussi frappé des circuits pour les Nationals, victorieux une deuxième fois de suite pour la première fois ce mois-ci.

Chez les visiteurs, Teoscar Hernandez a réussi un coup de canon dans un quatrième match de suite.

Corey Dickerson et Marcus Semien ont également envoyé des balles au-delà des clôtures.

Les Blue Jays ont perdu cinq de leurs six derniers matchs-le genre de séquence à éviter quand on lutte pour accéder à un match éliminatoire..

Brad Hand (5-7), acquis dans la vente de débarras des Nationals, à la fin juillet, a fait son entrée avec un coureur sur les buts en septième, quand les Blue Jays menaient 5-4.

Après un but sur balles accordé à Soto, Bell y est allé d’un 20e circuit cette saison. Kieboom a ajouté un troisième circuit deux frappeurs plus tard.

Bell n’a frappé que pour ,113 en avril. Il affiche maintenant ,241, avec 65 points produits.

« Il accomplit du boulot formidable », a dit le gérant des Nationals, Dave Martinez.

Lors des deux matchs à Washington, les releveurs des Blue Jays ont donné 10 points en huit manches.

« De façon générale, l’enclos a des ennuis ces temps-ci, a reconnu le gérant Charlie Montoyo. Brad est un vieux routier qui a déjà terminé des matchs. J’ai confiance qu’il saura faire les ajustements. »

Depuis son arrivée avec les Blue Jays, Hand a un dossier de 0-2 et une moyenne de 7,50, en huit matchs.

Le gain est allé au releveur Mason Thompson (1-1), le sauvetage à Kyle Finnegan.

Josiah Gray, acquis le mois dernier, dans la transaction envoyant Max Scherzer et Trea Turner aux Dodgers, a permis deux points et cinq coups sûrs en six manches.

Gray a une moyenne de 2,86 en quatre départs avec son nouveau club.

Jose Berrios a alloué trois points et cinq coups sûrs en cinq manches.

Les Jays entameront vendredi un séjour de sept matchs à la maison, avec les Tigers de Detroit comme premiers visiteurs.