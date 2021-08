Mahle brille et les Reds complètent un balayage

(Cincinnati) Tyler Mahle a retiré 10 frappeurs au bâton et les Reds de Cincinnati ont battu les Pirates de Pittsburgh 3-2, dimanche, complétant un balayage de la série de quatre matchs.

Jeff Wallner Associated Press

Cincinnati n’a pas subi la défaite depuis cinq rencontres.

Nick Castellanos a cogné un double pour les Reds, qui ont une fiche de 7-0 à la maison contre Pittsburgh cette saison.

Mahle (9-3) a alloué deux points et six coups sûrs en sept manches, ne donnant pas de but sur balles.

« Je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs, a dit le principal intéressé. L’enclos aussi a fait du beau travail. Nous avons martelé la zone des prises, et leurs frappeurs ne faisaient pas de bons contacts. »

Avant ce match, la moyenne de Mahle à domicile était 6,18, contre 2,06 à l’étranger.

Le droitier de 26 ans a retiré neuf frappeurs consécutifs avant un double de Bryan Reynolds, en quatrième.

« C’était une de ces journées où plus le match avançait, meilleur Tyler devenait, a dit le gérant des Reds, David Bell. Il a vraiment du cœur au ventre. »

Mychal Givens a mérité un deuxième sauvetage.

L’arrêt-court Kyle Farmer, qui depuis la pause des étoiles mène les grandes ligues pour la moyenne au bâton, a cogné un double d’un point face à Bryse Wilson (2-5), couronnant une poussée de trois points.

Les favoris de la foule prenaient alors les devants 3-1, en quatrième.

Le Canadien Joey Votto avait créé l’impasse avec un simple d’un point.

Avec leur série de cinq victoires, les Reds se trouvent dans la course au match éliminatoire de la Nationale.

« Il nous faut des séquences comme ça pour avoir une chance, a résumé Votto. Nous sommes en train de devenir un club dangereux. »

Ke’Bryan Hayes des Pirates a frappé un circuit, après 100 présences au bâton d’affilée sans longue balle.