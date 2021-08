(Toronto) Une claque de deux points de Bo Bichette en quatrième et six manches sans accorder de point du partant Ross Stripling ont aidé les Blue Jays de Toronto à vaincre Cleveland 3-0 au Rogers Centre, jeudi.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

Bichette a ajouté un simple d’un point au champ centre en sixième pour aider les Torontois à signer une sixième victoire en sept matchs depuis leur retour dans la Ville Reine.

Les Blue Jays (57-49) ont maintenu une fiche de 24-14 à leurs 38 derniers matchs, ce qui représente un taux d’efficacité de ,632, soit le meilleur de l’Américaine depuis le 19 juin.

Le balayage de la série de trois matchs contre les Royals de Kansas City et leurs trois victoires en quatre duels contre Cleveland ont permis à la formation torontoise de se mettre en bonne position pour le début d’une importante série contre les Red Sox de Boston, qui commencera vendredi à Toronto.

Alek Manoah (3-1) sera au monticule pour les Blue Jays vendredi, tandis que Robbie Ray (9-5) et Jose Berrios (8-5) prendront le relais pour un programme double, samedi. Hyun Jin Ryu (11-5) lancera lors du quatrième match, dimanche.

Les Blue Jays amorceront cette série à 2,5 matchs des A’s d’Oakland dans la course pour la dernière place des équipes repêchées dans l’Américaine.

Stripling (5-6) a connu un début de match rendu plus difficile en raison d’une erreur de Vladimir Guerrero fils au premier but. Bradley Zimmer a pu se rendre sur les coussins, tout comme le frappeur désigné Franmil Reyes, qui a profité d’un but sur balles.

Mais le lanceur s’est repris par la suite en retirant les 12 frappeurs suivants.

Stripling a complété six retraits sur des prises et a permis trois coups sûrs pour obtenir une deuxième victoire consécutive. Les releveurs Trevor Richards, Tim Mayza et Adam Cimber ont lancé une manche chacun pour fermer les livres.

Le partant de Cleveland Triston McKenzie (1-5) a retiré les 10 premiers frappeurs des Blue Jays. Guerrero a toutefois mis fin à ses espoirs de match sans point ni coup sûr avec un simple au champ gauche en quatrième.