(New York) Les Blue Jays de Toronto ont échangé le joueur de premier but Rowdy Tellez aux Brewers de Milwaukee en retour des lanceurs droitiers Trevor Richards et Bowden Francis.

La Presse Canadienne

Âgé de 26 ans, Tellez jouait dans le niveau AAA à Buffalo après avoir éprouvé des difficultés dans les Majeures. Il a présenté une moyenne au bâton de ,209 avec quatre circuits et huit points produits en 50 matchs avec les Blue Jays en 2021.

Les Brewers avaient besoin d’un peu d’aide au premier coussin alors que Daniel Vogelbach se retrouve sur la liste des blessés en raison d’une blessure à l’ischio-jambier gauche. Vogelbach ne devrait pas être de retour avant le mois d’août.

Keston Hiura, qui a amorcé la saison en tant que joueur de premier but des Brewers, montre une moyenne au bâton de ,161 et il a déjà été rétrogradé dans les mineures cette saison.

Hiura a montré des signes de progression pendant la récente séquence de 11 victoires des Brewers, mais il a été blanchi en sept présences au marbre et il a été retiré six fois au bâton lors de ses deux dernières parties.

Richards, 28 ans, change d’équipe pour une deuxième fois cette saison. Les Brewers ont fait son acquisition en compagnie du joueur d’arrêt-court Willy Adames le 21 mai, dans un échange qui a fait passer les releveurs J. P. Feyereisen et Drew Rasmussen aux Rays de Tampa Bay.

Après avoir affiché un dossier de 0-0 avec un sauvetage et une moyenne de points mérités de 4,50 avec les Rays, Richards a revendiqué une fiche de 3-0 et une moyenne de points mérités de 3,20 en 15 parties avec les Brewers.

Âgé de 25 ans, Francis a montré un dossier de 7-3 et une moyenne de points mérités de 3,62 en 11 départs dans le niveau AA à Biloxi et le niveau AAA à Nashville.