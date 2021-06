PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Blue Jays acquièrent Corey Dickerson et Adam Cimber

(Miami) Les Blue Jays de Toronto ont acquis le voltigeur Corey Dickerson et le lanceur droitier Adam Cimber des Marlins de Miami.

Associated Press

En retour, les Marlins ont obtenu le joueur d’avant-champ Joe Panik et le releveur des ligues mineures Andrew McInvale.

Dickerson est sur la touche en raison d’une contusion au pied gauche. Il devrait porter une botte de marche pour deux semaines encore. Il a maintenu des moyennes de ,260/,321/,377 avec deux circuits et 14 points produits. En neuf dans les Majeures avec les Rockies, les Rays, les Pirates, les Phillies et les Marlins, il affiche des moyennes de ,282/,326/,489, avec 124 circuits et 401 points produits.

PHOTO MARY HOLT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Cimber

Cimber a accordé en moyenne 2,88 points mérités par neuf manches de travail en 33 matchs cette saison, près d’un point de moins que sa moyenne globale de 3,69 en quatre ans.

Panik a frappé pour ,246/,293/,351 en 42 matchs en 2021. Il est un frappeur de ,268/,332/,379 en huit saisons avec les Giants, les Mets et les Jays.

McInvale a maintenu une m. p. m. de 2,55 en 15 rencontres aux niveaux A et AA.

Cette transaction pourrait être le début d’une vente d’effectifs chez les Marlins, qui sont derniers dans l’Est de la Nationale à l’approche de la date limite des transactions.

Les Jays occupent le troisième rang dans l’Est de l’Américaine.