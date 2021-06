PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le gérant Bob Melvin à Oakland un an de plus

(Oakland) Gérant comptant le plus de victoires à la barre des A’s, Bob Melvin restera en poste au moins un an de plus à Oakland, l’équipe ayant validé l’option pour 2022 qui figurait à son contrat, mardi.

Janie Mccauley Associated Press

« J’en suis bien heureux, a fait savoir Melvin, par texto. Je peux me compter chanceux d’avoir encore ce boulot. Je remercie les dirigeants qui continuent de croire en moi. Et mes joueurs et mes instructeurs – ce sont eux qui font le gros du travail. »

Depuis l’arrivée de Melvin aux commandes, le 9 juin 2011, les Athletics ont montré une fiche de 808-715.

L’ancien receveur figure parmi les 35 gérants qui comptent 1300 gains ou plus, au total.

Meneurs de section, les A’s ont entamé la journée de mardi avec un rendement de 41-27, à la suite de quatre victoires d’affilée.

Âgé de 59 ans et natif du coin de pays des A’s, Melvin a aussi dirigé les Mariners et les Diamondbacks.