(New York) À la suite d’une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel, l’ancien gérant des Mets Mickey Callaway a été suspendu par le baseball majeur pour une période minimale allant jusqu’à la fin de la saison 2022, mercredi.

Ronald Blum

Associated Press

Peu après l’annonce de la suspension, les Angels ont congédié Callaway. Ce dernier avait été embauché comme instructeur des lanceurs en octobre 2019. L’équipe l’avait suspendu le 2 février dernier au moment du déclenchement de l’enquête.

Le commissaire Rob Manfred n’a pas dévoilé les détails des conclusions de l’enquête, mais il a déclaré par voie de communiqué avoir déterminé « que M. Callaway a violé les politiques des Ligues majeures de baseball » ce qui justifie d’inscrire son nom sur la liste des personnes inadmissibles.

Dans un reportage publié le 1er février par le média en ligne The Athletic, on révélait que Callaway avait « courtisé agressivement » plusieurs femmes travaillant dans les médias sportifs. Il aurait notamment envoyé des images inappropriées à trois d’entre elles.

Callaway a envoyé des messages non désirés et parfois sans réponses à ces femmes par courriel, par messagerie texte ou par l’entremise de réseaux sociaux, selon le reportage de The Athletic. Il demandait en retour aux femmes de lui envoyer des photos d’elles nues.

Ses messages contenaient des références à leur apparence en employant un ton qui rendait ces femmes inconfortables. Au moins une fois, il aurait approché son entrejambe près du visage d’une journaliste qui l’interviewait.

« Nous voulons remercier les nombreuses personnes qui ont coopéré à notre enquête, a dit Manfred. Les équipes qui ont employé M. Callaway ont toutes offert leur entière collaboration. »

En plus des Mets et des Angels, les Indians avaient aussi embauché Callaway au cours des dernières saisons. Au terme de la saison 2022, l’ex-instructeur et gérant pourra plaider pour sa réadmission dans le baseball majeur.