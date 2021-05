(San Diego) Fernando Tatis a célébré son retour au jeu avec quatre coups sûrs dont un circuit et les Padres de San Diego ont gagné un sixième match consécutif, mercredi, l’emportant 3-0 face aux Rockies du Colorado.

Associated Press

Tatis et Eric Hosmer étaient de retour après des absences liées aux protocoles concernant la COVID-19.

Arrêt-court et premier but, ils frappaient quatrième et cinquième.

Le circuit en solo de Tatis a porté le score à 1-0 en quatrième.

Son 10e circuit de 2021 a été une claque au champ opposé.

En huitième, un double d’un point de Tatis a amené le coussin à 3-0.

Entre-temps, il y a eu le circuit à l’intérieur du terrain de Jake Cronenworth.

Il a envoyé la balle contre la clôture du champ droit, où Charlie Blackmon a mal anticipé le rebond. La balle l’a largement dépassé, et Cronenworth en a profité pour filer jusqu’au marbre.

Tatis a aussi fourni un simple et un but volé.

Tatis a obtenu un résultat positif avant un match à Denver le 11 mai.

Hosmer a été mis à l’écart le même jour, pour le traçage des contacts.

Le voltigeur de droite Wil Myers a aussi été placé à l’écart le 11 mai, ayant obtenu un résultat positif. Il pourrait revenir au jeu ce week-end.

Joe Musgrove (4-4) a retiré 11 frappeurs au bâton en sept manches, n’allouant que deux coups sûrs.

Craig Stammen a lancé en huitième, retirant tout le monde sur des prises.

Mark Melancon a ensuite récolté un 15e sauvetage. Il mène le baseball majeur à ce chapitre.

Chi Chi Gonzalez (2-2) a permis deux points et quatre coups sûrs en six manches.

Les prochains visiteurs au Petco Park seront les Mariners de Seattle, à compter de vendredi.