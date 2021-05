(Los Angeles) Albert Pujols a été libéré par les Angels de Los Angeles après être passé par le ballottage, jeudi, une semaine après que le puissant cogneur de 41 ans eut été désigné pour assignation.

Associated Press

Pujols devient donc joueur autonome et est libre de signer un contrat avec n’importe quelle équipe.

Les Angels doivent quand même lui verser le salaire de 30 millions US prévu lors de la dernière saison d’un contrat de 10 ans. L’équipe qui consentirait un contrat à Pujols n’aurait qu’à lui payer une part au prorata du minimum de 570 500 $ des Majeures, qui serait compensée par ce que les Angels lui doivent.

Pujols a maintenu une moyenne au bâton de ,198 et une moyenne de présence plus puissance de ,622 cette saison, avec cinq circuits et 12 points produits.

Il occupe le cinquième rang de l’histoire des Majeures au chapitre des circuits (667) et le 13e au chapitre des coups sûrs (3253). Pujols a été nommé le joueur le plus utile de la Nationale à trois occasions et il a remporté deux Séries mondiales avec les Cardinals de St. Louis.

En carrière, Pujols revendique une moyenne au bâton de ,298 et une moyenne de présence plus puissance de ,921. Il a été sélectionné 10 fois au match des étoiles et il était le plus vieux joueur actif du Baseball majeur.

Avec les Cardinals, il a affiché une moyenne au bâton de ,328 et une moyenne de présence plus puissance de 1,037. Ses chiffres ont diminué avec les Angels, avec une moyenne au bâton de ,256 et une moyenne de présence plus puissance de ,758.