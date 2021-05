Les Twins ont indiqué qu’ils allaient augmenter leur capacité à 60 % pour les 12 matchs à domicile au Target Field entre le 14 et le 30 mai, à 80 % pour les 12 parties à domicile en juin et à 100 % pour le reste des matchs de saison à partir du 5 juillet.

(New York) Les Twins du Minnesota, les Phillies de Philadelphie et les Brewers de Milwaukee envisagent d’avoir leur stade au maximum de sa capacité prochainement, joignant les Diamondbacks de l’Arizona, les Braves d’Atlanta et les Rangers du Texas.

Ronald Blum

Associated Press

Les Twins, qui ont amorcé leur saison au quart de leur capacité, ont indiqué jeudi qu’ils allaient augmenter leur capacité à 60 % pour les 12 matchs à domicile au Target Field entre le 14 et le 30 mai, à 80 % pour les 12 parties à domicile en juin et à 100 % pour le reste des matchs de saison à partir du 5 juillet.

« Nous sommes reconnaissants que notre État et notre région continuent d’aller de l’avant pour améliorer la santé et pour revenir à la normale », a mentionné par voie de communiqué le président des Twins, Dave St. Peter.

Les Phillies ont commencé la campagne au cinquième de leur capacité et ils vont augmenter le nombre de spectateurs de 11 000 à 16 000 pour la série contre les Red Sox de Boston, à partir de vendredi. Le Citizens Bank Park sera au maximum de sa capacité à partir des 12 et 13 juin.

Les festivités d’avant-match seront également permises.

Les Brewers, qui ont joué à 25 % de la capacité depuis le début de la saison, ont déclaré que l’American Family Field pourra ouvrir au maximum de sa capacité à partir du 25 juin.

PHOTO EBONY COX, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’American Family Field de Milwaukee

Les Yankees et les Mets de New York ont eu la permission de leur état d’augmenter la capacité de leur stade à 100 % à partir du 19 mai, mais seulement si les partisans sont vaccinés contre la COVID-19. Les Mets envisagent d’avoir des sections pleinement ouvertes pour les partisans vaccinés et pour les partisans non vaccinés avec une distanciation sociale.

Les Cubs de Chicago augmenteront la capacité du Wrigley Field à 60 % à partir du 28 mai, contre les Reds de Cincinnati. Un peu moins de 25 000 spectateurs pourront être présents.

Les responsables en santé de l’Illinois et de la Ville de Chicago exigent une zone désignée pour les partisans complètement vaccinés, qui devront présenter une preuve de vaccination et une pièce d’identité avec photo.

Les White Sox de Chicago emprunteront la même voie pour le Guatanteed Rate Field à partir du 24 mai. Les White Sox offriront deux sections complètement ouvertes pour les partisans vaccinés quand ils se mesureront aux Royals de Kansas City, ce week-end.

L’an dernier, la saison écourtée du Baseball majeur s’est déroulée sans partisans. Ces derniers ont été admis de façon limitée pour la série de championnat de la Nationale et la Série mondiale, au Globe Life Field à Arlington, au Texas.

Le 7 mai, les Braves ont ouvert le Truist Park à pleine capacité, les Diamondbacks emboîteront le pas le 25 mai pour le Bank One Ballpark.