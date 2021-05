PHOTO BEN MARGOT, ASSOCIATED PRESS

(Atlanta) Teoscar Hernández a cogné deux circuits et produit trois points, Jin Ryu a connu une bonne performance de sept manches au monticule et les Blue Jays de Toronto ont battu les Braves d’Atlanta 4-1, mercredi.

Charles Odum

Associated Press

Les Blue Jays ont ainsi porté leur fiche à 5-0 cette saison contre les Braves, et ils ont l’avantage 35-16 au pointage cumulatif.

William Contreras a frappé une longue balle en cinquième manche pour inscrire le seul point des Braves.

Ryu (3-2) a accordé cinq coups sûrs et un but sur balles, tout en complétant six retraits sur des prises.

Le releveur Tyler Chatwood a retiré Ronald Acuña fils, Freddie Freeman et Marcell Ozuna en huitième manche, puis A. J. Cole a lancé en neuvième manche pour obtenir son premier sauvetage.

Hernández a propulsé le premier lancer du droitier Luke Jackson (1-1) en septième au-dessus du mur au champ centre pour donner une avance de 2-1 aux Blue Jays. Il a ajouté un autre circuit, cette fois pour deux points, contre Josh Tomlin en neuvième.

Mardi, Hernández avait permis aux Blue Jays de prendre les commandes du match en huitième manche avec un simple au champ intérieur. Les Blue Jays avaient finalement gagné 5-3.

Contreras a permis aux Braves d’ouvrir la marque, mercredi, lorsqu’il a envoyé un tir bas de Ryu dans les gradins au champ gauche. Il s’agissait de son deuxième circuit de la saison.

Les Blue Jays ont créé l’égalité en sixième manche. Cavan Biggio s’est rendu au premier coussin après avoir soutiré un but sur balles à Max Fried, avant de voler le deuxième but. Il est ensuite venu marquer grâce à un double de Marcus Semien, qui a frappé un coup sûr dans un 11e match de suite.

Fried a accordé seulement deux coups sûrs et un point en six manches pour les Braves. Le gaucher se devait de connaître un bon début de match, surtout lorsque l’on sait qu’il est possible que le droitier Mike Soroka ne puisse pas lancer cette saison.

Avant la rencontre, le gérant des Braves, Brian Snitker, a indiqué que Soroka devra subir une deuxième intervention chirurgicale pour une blessure au tendon d’Achille.