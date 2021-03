(Arlington) Les Rangers du Texas tournent une autre page de leur histoire récente : ils ont informé Rougned Odor qu’il ne faisait plus partie de l’équipe.

Associated Press

Odor, deuxième-but partant pendant sept saisons avant d’être muté au troisième sac ce printemps, s’est fait dire lundi qu’il ne serait pas quotidiennement de la formation et qu’il ne serait pas un partant pour le match d’ouverture, jeudi. Il sera désigné pour réaffectation, à moins que les Rangers soient en mesure de compléter une transaction, ce qui semble peu probable.

Le gérant Chris Woodward a déclaré qu’il s’agissait strictement d’une décision de baseball.

Âgé de 27 ans, Odor a toujours deux saisons et 24,6 millions US à toucher à son contrat de six ans, en plus d’une clause de rachat de 3 millions pour la saison 2023 à la discrétion du club, qui devra lui donner 13 millions si elle ne s’en prévaut pas.

Nick Solak sera le deuxième-but partant, tandis que le vétéran Brock Holt et Charlie Culberson, invité au camp, se sont taillés une place au sein de la formation.

En sept saisons avec les Rangers, Odor a maintenu des moyennes de ,237/,289/,439 avec 146 circuits et 458 points produits.

Les Rangers ont aussi indiqué lundi que le releveur droitier Jose Leclerc subira une reconstruction ligamentaire du coude et ratera toute la saison.