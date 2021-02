(Kansas City) Les Royals de Kansas City et le joueur de troisième but Hunter Dozier auraient conclu une entente de quatre ans et 25 millions US, selon une personne au fait de la situation qui a discuté avec l’Associated Press dimanche.

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque l’entente est conditionnelle à un examen médical. Le pacte serait assorti d’une année d’option laissée à la discrétion du club.

« Comme je l’ai déjà dit, je veux m’assurer qu’un maximum de nos joueurs de talent puisse demeurer avec l’organisation, a évoqué le gérant Dayton Moore la semaine dernière, tandis que les joueurs se rapportaient au camp d’entraînement à Surprise, en Arizona. Tant que les occasions se présenteront, c’est ce que nous ferons. Il faut établir un rythme, et trouver le bon synchronisme pour y parvenir. »

Dozier, qui est âgé de 29 ans, est considéré comme l’un des piliers dans la reconstruction des Royals. Il a connu une très bonne saison 2019, au cours de laquelle il a frappé 26 circuits — un sommet dans la Ligue américaine —, 13 triples et produit 84 points.

Il avait cependant raté le début de la dernière campagne en raison de la COVID-19, et avait conclu la campagne avec une moyenne au bâton de ,228, six longues balles et 12 points produits en 44 parties.