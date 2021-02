Yankees de New York

Un camp d’entraînement sans Gardner, une première depuis 2006

(New York) Les Yankees vivront un camp d’entraînement sans le voltigeur Brett Gardner pour la première fois depuis 2006 et le gérant, Aaron Boone, n’est pas certain que la formation new-yorkaise va offrir un nouveau contrat dernier membre de l’édition championne de la Série mondiale de 2009.