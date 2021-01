(Los Angeles) L’ex-gérant des Dodgers de Los Angeles et porte-couleurs des Royaux de Montréal Tommy Lasorda est décédé à l’âge de 93 ans.

La Presse Canadienne

La formation de la Californie a confirmé vendredi son décès, survenu tard jeudi soir.

Lasorda a subi un arrêt cardiovasculaire à son domicile un peu après 22 h, heure du Pacifique, et a immédiatement été conduit à l’hôpital, où son décès a été constaté à 22 h 57.

Membre du Temple de la renommée du baseball, Lasorda a passé plus de 70 ans dans l’organisation des Dodgers, notamment avec les Royaux de Montréal entre 1950 et 1960, alors club-école AAA de la formation de Brooklyn.

S’il n’a disputé que huit rencontres avec les Dodgers de Brooklyn en deux passages avec l’équipe en 1954 et 1955, c’est comme gérant que les partisans des Dodgers s’en souviennent.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tommy Lasorda célèbre après que les Dodgers de Los Angeles ont éliminé les Expos de Montréal dans les séries de 1981.

Pendant 21 saisons, de 1976 jusqu’à son congédiement en 1996, il a été la tête de la formation, compilant une fiche de 1599-1439, méritant deux fois le titre de gérant de l’année dans la Nationale, en 1983 et 1988. Il a mené l’équipe à huit titres de la section Ouest et deux conquêtes de la Série mondiale, en 1981 et 1988.

Il d’ailleurs réalisé son rêve de voir l’organisation mettre la main une nouvelle fois sur le trophée du Commissaire en octobre dernier, quand il s’est rendu à Arlington, au Texas, pour le sixième match de la série remportée aux dépens des Rays de Tampa Bay.

Au cours des 14 dernières années, Lasorda a occupé le poste de conseiller spécial au président.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tommy Lasorda (à droite) a mené les Dodgers de Los Angeles à deux conquêtes de la Série mondiale, en 1981 et 1988 (photo).

« Ma famille, mes partenaires et moi avons été bénis de côtoyer Tommy aussi longtemps, a déclaré par communiqué Mark Walters, propriétaire et président du conseil d’administration des Dodgers. Il était un grand ambassadeur pour l’équipe et pour le baseball. Il a été un mentor pour les joueurs et les entraîneurs ; il avait toujours le temps pour une autographe ou une histoire pour les partisans, en plus d’être un bon ami. Il va nous manquer. »

« Au sein d’une franchise où sont passées autant de légendes, personne ne portait l’uniforme ou représentait ce que sont les Dodgers comme Tommy Lasorda, a ajouté le président et chef de la direction des Dodgers, Stan Kasten. Porte-parole infatigable du baseball, son dévouement pour ce sport et l’équipe qu’il aimait tant était sans égal. […] Tommy est inoubliable et irremplaçable. »

Il laisse dans le deuil son épouse des 70 dernières années, Jo, leur fille, Laura, et leur petite-fille, Emily Tess.