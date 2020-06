Les joueurs proposent une saison de 114 matchs et veulent plus d’argent

(New York) Les joueurs du Baseball majeur ne sont pas d’accord avec les arguments des équipes selon lesquels ils doivent accepter des réductions de salaire supplémentaires. Et ils ont plutôt proposé de recevoir un pourcentage de salaires beaucoup plus élevé et la volonté d’un calendrier plus long dans le cadre d’une contre-proposition pour amorcer la saison reportée par la pandémie de coronavirus.

Ronald Blum

Associated Press

Les joueurs ont proposé une saison régulière de 114 matchs dimanche, comparativement à 82 dans celle des propriétaires, a affirmé une personne au courant de cette offre à l’Associated Press. Ainsi, la Série mondiale pourrait se prolonger au-delà de l’Action de grâce.

Cette personne a parlé sous le couvert de l’anonymat, car aucun détail n’a encore été annoncé.

La saison durerait du 30 juin au 31 octobre

Le match inaugural serait le 30 juin et la saison régulière se terminerait le 31 octobre, soit près de cinq semaines après la fin souhaitée par la ligue, le 27 septembre (qui respecte le calendrier initial de la saison). Le syndicat a offert une flexibilité d’horaire pour inclure plus de programmes doubles alors qu’on condense les matchs sur 123 jours, laissant peu de place pour des jours de congé.

La proposition de la MLB, mardi, diminuerait les salaires en 2020 d’environ 4 milliards US à environ 1,2 milliard. Selon la proposition du syndicat, les salaires totaliseraient environ 2,8 milliards.

Ce plan a été remis au Baseball majeur lors d’une réunion virtuelle de 80 minutes entre le commissaire Rob Manfred, le commissaire adjoint Dan Halem, le directeur général du syndicat Tony Clark et le négociateur en chef du syndicat Bruce Meyer. La réunion a été houleuse, a indiqué une source.

En plein dans la deuxième vague de la COVID-19 ?

Comme la MLB, le syndicat augmenterait le nombre d’équipes en éliminatoires de 10 à 14. Mais contrairement à la MLB, la proposition des joueurs prolongerait les éliminatoires d’environ un mois après sa fin habituelle. La MLB a souligné qu’il s’inquiétait d’une deuxième vague de coronavirus à l’automne.

Si la MLB a proposé une augmentation des équipes en éliminatoires pour 2020 seulement, le syndicat l’a proposée pour cette année et l’année prochaine.

Les joueurs ont proposé de nouveaux évènements afin d’augmenter les revenus, comme un match des étoiles après la saison ou pendant la saison morte et/ou un concours de circuits, de porter des microphones de diffusion sur le terrain et de participer à des émissions de télévision à l’extérieur des terrains.

100 millions de plus

Ils ont également demandé un montant de 100 millions en salaire de plus dès la reprise du camp d’entraînement printanier.

Un joueur recevrait environ 70 % de son salaire dans le cadre de la proposition du syndicat.

Le syndicat et la MLB avaient convenu le 26 mars que les joueurs recevraient un salaire au prorata, accord qui tiendrait compte du temps de service pour 2020 en cas d’annulation de la saison correspondant à ce que le joueur avait gagné en 2019. Le syndicat avait également obtenu une garantie de 170 millions en avance sur salaire.

La MLB a dit au syndicat que les joueurs obtiendraient 89 % des revenus dans le cas d’un calendrier de 82 matchs avec des salaires au prorata et que les clubs combineraient des pertes de 640 000 $ pour chaque match supplémentaire. Le syndicat a remis en question ces chiffres.