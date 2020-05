PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Au moins neuf équipes du Baseball majeur ont informé leurs joueurs des ligues mineures qu’ils recevront leur compensation après la date limite garantie par la MLB du 31 mai.

Jake Seiner

Associated Press

Cette politique garantit le salaire de 400 $ US par semaine.

Les Padres de San Diego et les Mariners de Seattle ont promis des versements jusqu’à la fin août, tandis que les Dodgers de Los Angeles, les Mets de New York, les White Sox de Chicago, les Rays de Tampa Bay, les Rangers du Texas et les Orioles de Baltimore ont promis de le faire au moins jusqu’à la fin juin.

Les White Sox verseront même la compensation à 25 joueurs récemment libérés. Ils sont le seul club à le faire pour l’instant.

Les Phillies de Philadelphie prévoient aussi de payer les allocations jusqu’à la fin juin, mais il s’agira de versements inférieurs aux 400 $ par semaine. Le montant reste à être déterminé, a indiqué le club.

Les Athletics d’Oakland ont indiqué qu’elle allait suspendre ces versements à la fin du mois. Les A’s sont pour l’instant la seule équipe à avoir annoncé la fin de ces versements.

Cette allocation de 400 $ constitue une augmentation de salaire pour certains joueurs des ligues mineures : ceux au niveau A touchent seulement 290 $ par semaine. Au niveau AAA, l’allocation est de 502 $ par semaine.