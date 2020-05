Bienvenue au stade, mais pas pour la durée de la pandémie. Le repêchage du baseball doit avoir lieu les 10 et 11 juin, mais les Athletics d’Oakland vont mettre les dépisteurs et du personnel de bureau en congé sans solde dès la semaine prochaine.

Les Athletics d’Oakland ont décidé de mettre leurs dépisteurs certains employés de bureaux en congé sans solde, en plus de réduire les salaires de plusieurs dirigeants en raison de la pandémie de COVID-19.

Josh Dubow

Associated Press

Une personne au courant des mesures a déclaré que ce plan de redressement sera mis en place la semaine prochaine, même si les dépisteurs doivent demeurer à l’emploi jusqu’au repêchage des 10 et 11 juin prochains.

Les congés sans solde toucheront les dépisteurs amateurs et professionnels, ainsi que des employés des affaires corporatives. L’équipe continuera de payer les primes d’assurances et les fonds de pension de ces employés.

Selon la source de l’Associated Press, l’équipe réduira le salaire de tous les employés touchant plus de 60 000 $ US. les employés touchant les plus gros salaires seront affectés par les plus importantes réductions.

Les joueurs des ligues mineures cesseront également de recevoir leur compensation de 400 $ par semaine la semaine prochaine.

L’équipe est la propriété de John Fisher, dont la famille a fondé le détaillant de vêtements The Gap. Fisher vaut plus de 2 milliards selon Forbes. Il a lui-même annoncé les coupures dans un rare communiqué.

« Le baseball est plus qu’un boulot, c’est un style de vie, a décrit Fisher dans une lettre aux partisans et employés. Les gens qui travaillent pour notre équipe font partie de notre famille. […] Notre organisation, comme tant d’autres au pays, a dû prendre des décisions difficiles et douloureuses.

« Je sais que plusieurs d’entre vous se demandent pourquoi les A’s effectuent ces coupures maintenant. Personne ne sait quelle tournure prendra cette pandémie à long terme. Ce qui est clair, c’est que nos revenus seront dramatiquement à la baisse cette année. Rien de tout cela ne diminue toutefois la douleur ressentie aujourd’hui, mais il s’agit d’un constat honnête des circonstances que nous vivons. »

Les Dodgers de Los Angeles ont aussi annoncé des réductions de salaire pour tous les employés touchant plus de 75 000 $. Ces réductions iront de 15 à 35 %. Du côté des Dodgers aussi, ce sont les employés aux plus forts revenus qui seront les plus touchés.

Ces réductions salariales permettront à l’équipe d’éviter de placer des employés en congé sans solde, préservant ainsi « des centaines d’emplois », ont indiqué les Dodgers par communiqué.

La saison 2020 de la MLB devait être lancée le 26 mars, mais a été repoussée à une date indéterminée. La MLB tente de disputer une saison de 82 matchs qui serait lancée le 4 juillet.