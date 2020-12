Les Ligues des Noirs étaient constituées de sept ligues et le Baseball majeur inclura maintenant leurs statistiques compilées entre 1920 et 1948.

PHOTO MATTY ZIMMERMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRES

(New York) Le Baseball majeur a reclassé les Ligues des Noirs (Negro Leagues) à titre de ligue majeure et considérera que les statistiques et les records de ses 3400 joueurs font partie de son histoire.

Associated Press

La MLB a déclaré mercredi qu’elle « corrigeait un oubli de longue date de son histoire du sport » en élevant les Ligues des Noirs au statut de ligues majeures lors de l’année de leur centenaire. Les Ligues des Noirs étaient constituées de sept ligues et la MLB inclura maintenant leurs statistiques compilées entre 1920 et 1948.

Les Ligues des Noirs ont commencé à se dissoudre un an après que Jackie Robinson soit devenu le premier Noir à évoluer dans les Majeures avec les Dodgers de Brooklyn, en 1947, après un passage avec les Royaux de Montréal.

Ces ligues avaient été exclues en 1969, quand le Comité spécial sur les annales du baseball avait identifié six ligues majeures officielles depuis 1876.

Par communiqué, la MLB a affirmé que « l’omission d’inclure les Ligues des Noirs par le comité en 1969 était clairement une erreur qui demande la correction apportée aujourd’hui ».

Le Baseball majeur a considéré l’opinion du Temple de la renommée, du Negro League Researchers and Authors Group, ainsi que de diverses études effectuées par d’autres auteurs et historiens.

La MLB travaillera de concert avec l’Elias Sports Bureau afin de réviser les statistiques et les records des Ligues des Noirs afin de trouver une façon de les incorporer à l’histoire du Baseball majeur.

« Tous ceux d’entre nous qui aimons le baseball savent depuis longtemps que les Ligues des Noirs ont produit parmi les meilleurs joueurs, les plus grandes innovations et de grands triomphes sur fond d’injustice, a déclaré le commissaire Rob Manfred. Nous sommes reconnaissants d’inclure les joueurs des Ligues des Noirs. Ce sont des joueurs des Majeures et ils doivent intégrer notre histoire. »