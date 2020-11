(New York) Les Mets de New York ont abandonné leurs recherches pour trouver un président des opérations baseball et ils vont plutôt se concentrer sur l’embauche d’un directeur général qui se rapportera au président Sandy Alderson.

Ronald Blum

Associated Press

Alderson est revenu au sein de l’équipe le 6 novembre, quand Steven Cohen a complété l’achat des Mets au coût de 2,42 milliards $US. Cohen a ensuite congédié le directeur général Brodie Van Wagenen la journée suivante.

Alderson avait à l’époque dit qu’il voulait embaucher un président des opérations baseball, mais il a affirmé lundi qu’il n’avait pas obtenu la permission de parler avec des responsables d’autres équipes et qu’un autre candidat potentiel avait des problèmes familiaux qui l’empêchaient de déménager.

Alderson a ajouté qu’il aura un plus important rôle que prévu dans les opérations baseball. Il a mentionné à Luis Rojas qu’il serait de retour pour une deuxième saison comme gérant.

Alderson a fêté son 72e anniversaire de naissance dimanche. Il a été le directeur général des Mets d’octobre 2010 jusqu’à ce qu’il quitte son poste en juillet 2018, à la suite d’une récidive de cancer.