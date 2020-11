PHOTO PATRICK SEMANSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Absent la saison dernière, Terry Francona se sent mieux

(Cleveland) Terry Francona se sent en meilleure condition physique et un peu combatif. Ce sont de bonnes nouvelles pour les Indians de Cleveland.

Tom Withers

Associated Press

Après avoir raté la majeure partie de la dernière saison en raison d’importants problèmes de santé, Francona a déclaré lundi qu’il se sentait plus fort physiquement et qu’il avait hâte de reprendre son rôle de gérant pour une neuvième saison avec l’équipe, et une 21 dans les Ligues majeures.

« Je me sens bien. J’ai passé les six dernières semaines à travailler vraiment fort », a fait savoir Francona lors d’une conférence téléphonique depuis son domicile, en Arizona.

« J’ai dit (au président des opérations baseball) Chris (Antonetti) que j’avais besoin de faire ça. J’ai dit “Hé, donne-moi jusqu’à l’Action de grâce pour m’assurer que je vais bien”. Nous nous approchons de l’Action de grâce et je me porte très bien. »

« J’ai été actif, j’ai perdu du poids et je sens que je me suis placé dans une meilleure position pour réussir, physiquement, au fil d’une longue saison. »

L’un des gérants les plus efficaces et les plus aimés du Baseball majeur, Francona n’a passé que 14 matchs dans l’abri des joueurs des Indians au cours de la dernière saison en raison de problèmes gastro-intestinaux qui ont nécessité plusieurs opérations. Il a également été victime de complications liées à un caillot sanguin qui ont mené à son hospitalisation pendant plusieurs jours.

Il a hâte de recommencer à faire ce qu’il aime faire par-dessus tout.

« Je vais être extrêmement excité, je vous le garantis. Je ne serais pas revenu si je ne l’avais pas été », a-t-il assuré.

« Je pense que le fait de compter sur une personne qui n’est pas excitée lèse une organisation. L’échéancier demeure le même. Vous traversez la période des Fêtes, puis vous arrivez au Premier de l’an et tout le monde est impatient de recommencer. »

Francona a complété son personnel d’instructeurs en vue de la saison 2021, mais pour la première fois depuis longtemps, il n’inclura pas Brad Mills, son ami de longue date et bras droit.

Mills, qui a renoncé à la saison 2020 pour des motifs personnels, demeurera avec les Indians, dans un rôle qui reste à être déterminé.

DeMarlo Hale remplacera Mills. L’homme de 59 ans se joint aux Indians après avoir passé les deux dernières saisons avec les Braves d’Atlanta.

Hale avait travaillé avec Francona chez les Red Sox de Boston de 2006 à 2011. Il a été son adjoint en 2010 et en 2011.

L’instructeur au premier-but, Sandy Alomar fils, a remplacé Francona pendant son absence. Il a mené l’équipe aux séries, où elle s’est inclinée au premier tour devant les Yankees de New York.

Alomar fils, un instructeur avec les Indians depuis plus de dix ans, semblait destiné à être un candidat pour un poste de gérant, mais il n’en a pas obtenu.

Francona en a été étonné.

« J’ai été sidéré que personne n’essaie de l’embaucher cet hiver parce qu’il est passé à travers d’un processus d’interview de 54 matchs, dans les circonstances les plus difficiles, et qu’il l’a réussi », a admis Francona.

« Maintenant, pour des raisons personnelles, je suis content qu’il demeure avec nous. J’adore l’avoir au sein de notre personnel. Je peux vous assurer que Sandy a autant, sinon plus, de responsabilités que n’importe quel autre instructeur au premier but et il y a une raison : il est vraiment bon. Quand vous passez huit ans avec une personne, vous finissez par leur faire grandement confiance. Donc, pour des raisons personnelles, je suis emballé qu’il soit de retour, mais je suis vraiment surpris. »