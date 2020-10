(Houston) La recrue Ian Anderson a lancé comme un vétéran aguerri et les Braves d’Atlanta ont battu les Marlins de Miami 2-0, mercredi, prenant ainsi la même avance dans cette série de deuxième tour, dans la Nationale.

Kristie Rieken

Associated Press

Atlanta a blanchi l’adversaire lors de trois matchs sur quatre, depuis le début des séries.

Dansby Swanson et Travis d’Arnaud ont frappé la longue balle en deuxième et en quatrième. Un deuxième circuit en deux jours, dans les deux cas.

Les Braves auront la chance de mettre fin à la série dès jeudi. Le troisième match commencera à 14 h 08.

Âgé de 22 ans, Anderson a retiré huit frappeurs au bâton en cinq manches et deux tiers, n’allouant que deux simples, un double et un but sur balles.

Repêché troisième au total en 2016, Anderson a fait ses débuts dans le baseball majeur à la fin août.

Le voltigeur de droite Nick Markakis a réussi un jeu clé en huitième en épinglant Corey Dickerson au deuxième but, quand la balle frappée par Jon Berti a atterri juste devant lui. Dickerson avait tardé à avancer, voulant voir si la balle serait captée.

Mark Melancon a obtenu le sauvetage.

Swanson et d’Arnaud ont cogné leurs circuits face à Pablo Lopez, qui a permis deux points et trois coups sûrs en cinq manches. Lopez a retiré sept frappeurs sur des prises.

Miami a offert un rendement de 0 en 4 avec des coureurs en position en marquer.

Une belle occasion est survenue en quatrième où Brian Anderson a frappé un double le long de la ligne du champ gauche, après un retrait. Garrett Cooper et Matt Joyce ont toutefois été retirés sur des ballons.

En septième, un roulant de Joyce a mis fin à la manche, alors que les buts étaient remplis.

Jeudi, les lanceurs partants seront Kyle Wright pour les Braves et Sixto Sanchez pour les Marlins.