(Buffalo) Randal Grichuk a frappé un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Orioles de Baltimore 5-2, samedi.

Associated Press

Cavan Biggio a claqué un circuit en solo et un simple, parmi les cinq coups sûrs des Jays.

Dimanche, un gain torontois et une victoire des Marlins face aux Yankees donneraient aux Blue Jays le cinquième rang de l’Américaine, en vue des séries. Sinon, les Blue Jays seront huitièmes et feront face aux favoris, les Rays de Tampa Bay.

« Quoi qu’il arrive, nous sommes prêts », a dit Biggio.

Les Jays ont remporté quatre matchs de suite. Ils ont perdu une seule fois à leurs sept dernières rencontres. Tout cela après leur pire séquence en 2020, six revers de suite.

John Means (2-4) n’avait pas alloué de coup sûr avant la huitième longue balle de Biggio, en sixième.

Biggio a souligé la présence au bâton précédente, où Jonathan Davis a lutté pendant 10 tirs.

« Je pense que la glissante (devenue un circuit) ne serait pas venue sans la persévérance de "JD", a dit Biggio. Chapeau à Means. Ç’a été sa seule erreur. »

Means a quitté après six manches, ayant alloué ce coup de canon et un but sur balles. Il a retiré neuf frappeurs au bâton, dont cinq d’affilée.

Il a une moyenne de 1,52 à ses quatre derniers départs.

« J’aimerais qu’il reste encore 100 matchs », a dit le principal intéressé.

En septième, Grichuk a cogné son deuxième circuit en deux soirs, son 12e de la saison.

Chase Anderson (1-2) a œuvré pendant deux manches en relève, tandis qu’Anthony Bass a récolté un septième sauvetage.

Lourdes Gurriel fils a subi une contusion en deuxième manche, frappant une fausse balle sur son pied gauche. Les Blue Jays ont fait savoir que Gurriel va bien et qu’ils ne sont pas inquiets.

Le gérant Charlie Montoyo a dit que Hyun Jin Ryu n’est pas blessé, mais ce n’est pas sûr qu’il sera le lanceur partant des Jays à leur premier match des séries. Montoyo a dit que le gaucher était un peu endolori après sa sortie de 100 tirs jeudi, contre les Yankees de New York.